Pasiano, al via un ciclo di sanificazioni

L’amministrazione di Pasiano di Pordenone rassicura le famiglie degli studenti che frequentano le scuole sul rientro in classe, garantendo la sanificazione dei locali prima della riapertura. “I genitori possono stare tranquilli sapendo di mandare a scuola i loro figli in condizioni di massima sicurezza. L’amministrazione è attenta”. Queste le parole del sindaco Edi Piccinin, a poche settimane dall’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, lunedì 14 settembre. La sanificazione degli ambienti che il Comune metterà in atto seguirà le misure dettate dal governo per il contrasto e il contenimento del virus.

Con la determinazione degli uffici del 20 agosto è stato disposto un impegno di spesa per l’affidamento del servizio di pulizia straordinaria delle strutture comunali. La Coop Noncello, società cooperativa sociale Onlus di Roveredo in Piano, è la ditta individuata per la pulizia, la sanificazione e la fornitura di materiale igienico. La spesa complessiva per il servizio è pari a 2.357,04 euro + iva ed è stata convalidata con deliberazione del consiglio comunale di aprile, seduta in cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020–2022.

Tra le misure che dovranno essere attivate all’interno delle scuole c’è la pulizia e la sanificazione delle aule e tutti gli spazi comuni: servizi igienici, palestre, ecc. per sventare qualsiasi tipo di focolaio e potenziali infezioni. I plessi interessati saranno le primarie Dante Alighieri (compresa palestra) in via delle Vigne e Madre Teresa di Calcutta (esclusa palestra) in via di Mezzo località Cecchini e la secondaria di primo grado Celso Costantini (compresa palestra) in via Coletti. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza gli interventi sono stati programmati tra l’11 e il 12 settembre, prima dell’avvio dell’anno scolastico. A disposizione del personale addetto alle pulizie degli istituti ci saranno prodotti igienizzanti, soluzioni idroalcoliche, sapone e tutto il necessario per assicurare la tutela della salute. Il protocollo di sicurezza prevede la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di tutti gli ambienti con cadenza regolare con un’attenzione particolare all'areazione degli spazi: le finestre dovranno essere tenute per quanto possibile aperte.

Oltre agli istituti l’amministrazione è proprietaria di altre strutture che periodicamente vengono date in concessione a terzi, quali ad esempio, il parco Ai Molini e il teatro comunale. In vista dello spettacolo organizzato al parco per domenica 30 agosto dall’associazione Negozianti Pasianesi in collaborazione con l’associazione Altoliventina cultura e in previsione della partenza della stagione teatrale 2020-2021 l’amministrazione ha ritenuto necessario provvedere alla pulizia e alla sanificazione di entrambi gli edifici (nello specifico con riguardo al parco Ai Molini il fabbricato al piano terra e relativi bagni), per il prolungato inutilizzo a causa l’emergenza epidemiologica tutt’ora in corso.

“La pulizia, la disinfezione e la sanificazione delle strutture scolastiche e culturali contribuisce a rendere salubre un ambiente occupato quotidianamente da un numero rilevante di persone e a garantire la loro sicurezza", aggiunge il primo cittadino. "Nostra intenzione è minimizzare il rischio infettivo per alunni e personale scolastico attraverso corrette procedure igienico-sanitarie, che garantiscano il mantenimento di ambienti e superfici pulite. L’accurata disinfezione di tutti gli spazi della scuola costituisce uno degli interventi primari di prevenzione”.