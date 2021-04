Pasiano, alla pordenonese Ascaretto il servizio biblioteca

Il Comune di Pasiano ha affidato la gestione del servizio biblioteca per il biennio 2021-2023 alla ditta Ascaretto Servizi Soc. Coop. di Pordenone per un importo di 35.380 euro. L’incarico partirà a luglio 2021 e terminerà a giugno 2023.



“L’offerta si è rivelata molto competitiva da un riscontro sul mercato - afferma la consigliera delegata alla Cultura e promozione del territorio Martina Vendramini -, inoltre la ditta in questione ha sempre svolto con puntuale precisione il suo incarico e con questo affidamento si è garantita la conferma della bibliotecaria Chiara Gaiatto”.



Nell'ambito dell'attività di gestione di biblioteche, Ascaretto cooperativa sociale ONLUS realizza iniziative ed eventi come letture animate, gruppi di lettura, incontri con l’autore e serate a tema. Nell'ambito delle attività collabora con il mondo del terzo settore locale - in particolare associazioni - per avvicinare l'utenza alle etrogenee offerte che il territorio propone e si fa promotrice di iniziative che incrementino gli scambi culturali tra i cittadini.



La biblioteca civica di Pasiano che si trova in Largo Giovanni Clemente 1 dispone di una raccolta di quotidiani (nazionali e locali), riviste e di un patrimonio librario di oltre 20mila unità, che incrementano annualmente. Tutti i documenti sono collocati “a scaffale aperto" e quindi direttamente accessibili da parte dei lettori.

Recentemente l’amministrazione ha provveduto all’acquisto di libri per consentire lo svolgimento di alcune letture animate con i bambini delle scuole comunali a cura della biblioteca comunale.