Pasiano, allo studio il potenziamento della sicurezza in via Roma

Nelle scorse settimane si è tenuto un incontro tra il prefetto Domenico Lione, l’ufficio tecnico del Comune di Pasiano di Pordenone e l’Ente di Decentramento Regionale che hanno organizzato un sopralluogo in via Roma per valutare il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, con lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale, verticale e orizzontale. L’intervento, di prossima realizzazione, è in fase di valutazione economica.

L’opera era stata prospettata già nell’incontro di febbraio per intervenire nel potenziamento della sicurezza dell’arteria, migliorando significativamente le condizioni di percorribilità, e dare ulteriore sicurezza agli utenti. Riguarderà l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la manutenzione e/o il rifacimento della segnaletica stradale verticale e orizzontale, tra cui gli attraversamenti pedonali, gli stalli di sosta, la posa di stanti di sostegno per la cartellonistica stradale e di nuovi segnali e cartelli.