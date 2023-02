Pasiano, aumentano le iscrizioni all'Istituto comprensivo

Aumentano le iscrizioni all'istituto comprensivo Cardinal Celso Costantini di Pasiano di Pordenone. A darne notizia è l'assessore ai Servizi scolastici Marta Amadio. I nuovi iscritti alle classi prime sono: 26 per la scuola d'infanzia Mario Lodi, 44 per la primaria Dante Alighieri, 32 per la primaria Maria Teresa di Calcutta e 61 per la secondaria di primo grado Celso Costantini. Il totale degli iscritti al prossimo anno scolastico è pari a 623 studenti, a fronte dei 594 alunni dell'anno in corso.

"Le richieste dai comuni limitrofi arrivano per i molteplici servizi scolastici che l'amministrazione comunale mette in campo - sottolinea Amadio -: gli investimenti e le manutenzioni scolastiche che dal 2014 l'amministrazione Piccinin ha sempre tenuto attenzionati, la qualità dell'insegnamento nelle scuole, visibile anche dai risultati invalsi, e il grado di soddisfazione che riscontriamo nelle famiglie quando gli studenti compiono il primario ciclo di studi".

Il sindaco di Pasiano, Edi Piccinin, ricorda come la scuola sia un tema prioritario per l'amministrazione, non solo per la qualità della didattica e dei servizi scolastici ma anche in tema di edilizia.

"Di recente abbiamo ricevuto un finanziamento che ammonta a circa 1.600.000 euro dalla Regione per la riqualificazione antisismica della scuola primaria Dante Alighieri e attendiamo di sapere se saremo i destinatari di un contributo a cui abbiamo fatto richiesta per degli interventi alle scuole secondarie di primo grado di Pasiano - e conclude -. Investiamo costantemente su questo comparto perché crediamo che la sicurezza dell'ambiente dell'apprendimento e la formazione scolastica siano la base principale per i giovani che rappresentano il nostro presente e futuro".