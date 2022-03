Pasiano avvia il trattamento per contenere la proliferazione di colombi

L’amministrazione comunale informa che è stato avviato il ciclo di trattamenti annuale per l’inibizione della fertilità dei colombi attraverso l’utilizzo di un farmaco antifecondativo. L’erogazione del prodotto è giornaliera e ad un orario prefissato in modo da creare un’abitudine nei volatili. E’ stato acquistato materiale sufficiente per un trattamento che dovrebbe concludersi nel mese di ottobre.

Il dispenser automatico a batterie Ovidose, come disposto dagli uffici comunali Ambiente e Patrimonio e Lavori Pubblici, è stato posizionato nell’area verde che si trova sul retro del Municipio, lontano dal centro urbano e dai servizi pubblici.

“I piccioni provocano un impatto sul decoro urbano, sulla pulizia, la salute pubblica e sulle colture durante la germinazione e i primi stadi di crescita per questo abbiamo approvato una campagna di trattamento per la riduzione e il controllo della colonia di colombi urbani mediante somministrazione di granaglie trattate con farmaco antifecondativo - afferma il sindaco Edi Piccinin -. Così da raggiungere in futuro un numero ottimale per una convivenza urbana non problematica”.

Giornalmente il dispositivo eroga mais medicato a orari ben precisi nelle zone di aggregazione dei piccioni. Da uno studio sui comportamenti è stata individuata quale area preferenziale l’area tra il magazzino comunale e quello della Protezione Civile.

“Inizialmente i colombi si sono dimostrati diffidenti di fronte al distributore di grano con l’aggiunta di nicarbazina – afferma l’assessore all’Ambiente e difesa del suolo Marta Amadio -, poi però la collocazione sul ghiaino li ha richiamati in maggior numero e la deglutizione dei sassolini ha facilitato la digestione della graniglia. Con la somministrazione continua nel periodo compreso tra marzo e ottobre intendiamo abituarli a mangiare sempre nello stesso luogo facendo sì che nel lungo periodo vengano bloccate le capacità riproduttive. Il funzionamento è lo stesso della pillola anticoncezionale e gli animali vi si adattano rapidamente. Il dispositivo di erogazione necessita di pochissima manutenzione e nulla impedisce che possa essere acquistato e usato anche da soggetti diversi dal Comune per esempio per la difesa delle colture agricole contro gli asporti su coltivazioni agrarie di pieno campo nelle fasi sia di semina che di maturazione”.

L’efficacia del sistema – innovativo ed ecosostenibile - potrà essere misurata nel prossimo triennio attraverso un continuo monitoraggio e dovrebbe provocare una diminuzione tra il 50 e il 70% dei piccioni sul territorio urbano.