Pasiano, buoni spesa ai cittadini in difficoltà

Pasiano ha stabilito i criteri per la concessione dei "buoni spesa" ai cittadini in difficoltà dall'emergenza Coronavirus. La procedura per l’assegnazione dei 48mila euro arrivati dallo Stato a sostegno di persone e famiglie in stato di necessità sarà approvata con la seduta di Giunta di giovedi 09 aprile, che si riunirà in modalità videoconferenza.



“Questo aiuto, grazie ai fondi stanziati dal Governo, serve a sostenere le famiglie maggiormente colpite dal punto di vista economico, che con fatica riescono a provvedere ai bisogni primari - commenta il sindaco Edi Piccinin -. Per questo i buoni spesa devono essere distribuiti quanto prima. Inutile dirlo - continua - che il Comune procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni, effettuando i dovuti controlli non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività”.



Per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione del DPCM 28 marzo 2020, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 e su disposizione del responsabile del Servizio sociale dei Comuni UTI Sile Meduna, dott. Stefano Franzin, il Comune di Pasiano ha già definito la modalità di concessione dei buoni di cui le famiglie beneficeranno per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità negli esercizi commerciali del territorio di residenza aderenti all’iniziativa.



I beneficiari del "bonus alimentare" saranno individuati dal Servizio sociale del Comune tra le famiglie più esposte agli effetti economici e che si trovano realmente in stato di bisogno. Il primo requisito è quello di essere cittadini residenti nel Comune, il secondo che il nucleo familiare disponga di un patrimonio mobiliare inferiore a 5mila euro (alla data dell’autocertificazione). I buoni saranno consegnati personalmente da incaricati comunali o da addetti di enti del Terzo settore muniti di apposito tesserino di riconoscimento.I buoni spesa avranno un valore di 50 euro cadauno e validità di massimo 15 giorni dalla data di emissione. Si potranno utilizzare per l’acquisto di: generi alimentari e prodotti di prima necessità (lista paniere ISTAT), igiene personale e della casa, prodotti igienico sanitari. Le risorse non potranno essere utilizzate per comprare alcolici e articoli di edicole e tabaccherie. Il numero di buoni erogati sarà parametrato in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Si parte da un importo di 100 euro per i nuclei composti da una persona sola, maggiorato di 50 euro per ogni ulteriore componente fino a un massimo di 500 euro.Sarà riconosciuta priorità ai cittadini il cui nucleo familiare non risulti percettore di reddito, pensioni, sostegni pubblici (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) o altri contributi pubblici erogati per rispondere a bisogni primari a partire dal mese di marzo (mese in cui sono iniziate le restrizioni). Per accedere alla misura è necessario presentare domanda di assegnazione, che potrà essere presentata tramite la compilazione di un autocertificazione via posta elettronica, Whatsapp o altro servizio di messaggistica.Il modulo e l’elenco degli esercizi commerciali aderenti verranno pubblicati nella home page del sito istituzionale del Comune di Pasiano.Le richieste potranno essere fatte a partire dalla prossima settimana.