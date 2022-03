Pasiano consegna i 'patentini per lo smartphone'

Nell’Aula Magna della scuola secondaria dell’istituto comprensivo Cardinal Celso Costantini di Pasiano, si è tenuta, nei giorni scorsi, la cerimonia di consegna dei patentini per l’utilizzo dello smartphone.

All’incontro hanno partecipato l’assessore ai Servizi scolastici Marta Amadio, la dirigente scolastica Cristina Del Bel Belluz, la vicepreside Anna Lisa Babuin, la formatrice dell’associazione Media Educazione Comunità Claudia Fracarossi e, ovviamente, gli alunni delle classi prime (IA, IB e IC) che hanno superato il test finale con i loro docenti.

Martedì 8 marzo le famiglie hanno partecipato all’incontro online di restituzione finale con i formatori dell’associazione Mec.

Il corso di formazione ha preso il via all’inizio dell’anno scolastico nelle prime medie. Dopo aver trattato diversi argomenti (dai diritti e doveri online alla sicurezza digitale, da come riconoscere le fake news alla consapevolezza delle proprie emozioni e come condividerle sul web) e aver superato un test finale, rilascia un patentino che attesta che i ragazzi hanno maturato conoscenze e competenze per approcciarsi al mondo del digitale in modo consapevole e responsabile.

I “neopatentati”, quando e se avranno uno smartphone, sapranno farne un uso corretto grazie a importanti competenze sociali e civiche che garantiscono il benessere, lo star bene a scuola e nella società.

“Questo progetto educativo è un tassello importante in questa età di passaggio tra la scuola primaria e la secondaria in cui i ragazzi vogliono utilizzare gli strumenti tecnologici e cercare di informasi in rete ed è giusto abbiano le competenze per farlo - dichiara l’assessore Amadio -. È giusto formare e canalizzare le competenze per utilizzare dei mezzi che fanno sempre più parte del loro mondo. Ai ragazzi durante la cerimonia di consegna dei patentini brillavano gli occhi in segno di orgoglio e soddisfazione. È la prima vota che a Pasiano si tiene un corso di questo genere: abbiamo messo alla prova questo strumento per valutarne la valenza educativa e abbiamo riscontrato molto impegno e partecipazione cosa che ci fa pensare di riproporlo nei prossimi anni”.

“La cerimonia di consegna così come l’incontro finale di restituzione con i genitori segnano la tappa conclusiva di un percorso che ha coinvolto ragazzi, famiglie, scuola e territorio riportando feedback positivi in termini di motivazione, partecipazione, impegno e sviluppo di abilità sociali - ha ricordato Del Bel Belluz -. Certa che anche con questo percorso la scuola in collaborazione con le agenzie del territorio possa contribuire alla formazione di responsabili cittadini di domani”.

Sul tema anche il sindaco Edi Piccinin: “L’obiettivo del progetto era duplice: innanzitutto facilitare l'utilizzo consapevole dello smartphone e del web, conoscendone potenzialità e insidie, in particolare legate al cyber-bullismo. Ma quello più ambizioso è stringere un’alleanza tra adulti e ragazzi, insegnanti e famiglie, attraverso la condivisione di un patto educativo che rinforzi il ruolo educativo e di tutela nei confronti dei giovani - e conclude - Grazie a questo percorso questi giovani sapranno essere di buon esempio per i compagni e amici di valori positivi e del messaggio di come si fa un corretto utilizzo dello smartphone”.