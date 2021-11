Pasiano, contributi straordinari alle associazioni sportive

L’amministrazione comunale di Pasiano - riconoscendo il ruolo fondamentale svolto nella diffusione, nello sviluppo e nella realizzazione di attività di promozione sportiva, rivolta in particolar modo ai settori giovanili, da parte di associazioni che praticano attività sportive-dilettantistiche nel territorio comunale - ha inserito nel proprio bilancio per l’anno 2021 uno stanziamento a loro favore, a sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività o per l’acquisto di attrezzature sportive. Il contributo finanziario straordinario è stato quantificato nella misura massima di 5.500 euro.

“Fare sport, inteso non solo come attività fisica ma anche come occasione di crescita personale e sociale, per una maggiore consapevolezza e conoscenza di sè stessi, è uno dei tasselli fondamentali per l’educazione e la crescita dei nostri bambini e ragazzi – affermano il sindaco Edi Piccinin e l’assessore allo Sport Federico Zandonà -. Proprio perché l’amministrazione crede fortemente nei valori sociali ed educativi di questo settore ha indetto un bando per mettere a disposizione una somma che mira a favorire le associazioni sportive che attraverso il percorso sportivo si occupano dei nostri giovani, anima pulsante della nostra società”.

Per partecipare al bando è necessario che le associazioni sportive abbiano i seguenti requisiti: essere legalmente costituite; essere affiliate a Federazioni riconosciute dal Coni o essere enti di propaganda sportiva riconosciuti dal Coni; avere sede legale e domicilio fiscale o essere operanti in maniera continuativa nel Comune di Pasiano; disporre di un settore giovanile attivo composto di atleti nati dal 01 gennaio 2004 in poi; non essere società a carattere professionistico (ossia non avere atleti tesserati in cui reddito primario derivi dalla pratica sportiva).

La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro le 12 di mercoledì 24 novembre (trattasi di termine perentorio pena esclusione). L’assegnazione del contributo con la liquidazione di un acconto pari al 50% dell’assegnato avverrà entro il 31 dicembre 2021. L’associazione dovrà poi trasmettere la documentazione a rendiconto per la successiva liquidazione del saldo entro il 31 gennaio 2022.