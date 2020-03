Pasiano di Pordenone aderisce a 'M'illumino di meno'

L’amministrazione comunale di Pasiano aderisce all’annuale iniziativa “M’illumino di Meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con Rai Radio2 per venerdì 6 marzo.



Lanciata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2, 'M’illumino di Meno' chiede alle persone di spegnere le luci non indispensabili e di razionalizzare i consumi. L’amministrazione di Pasiano, che pone particolare attenzione al tema del verde pubblico e all’ambiente, considerandoli patrimonio della collettività, per l’occasione spegnerà le luci di fronte al teatro comunale 'Gozzi' e distribuirà ai cittadini delle locandine che li invita a piantare un albero, una pianta oppure un fiore in giardino, sul davanzale o sul balcone della propria abitazione.

“La salvaguardia dell'ambiente e il risparmio energetico sono tematiche che mi appassionano da sempre e per le quali, come amministrazione, ci siamo sempre impegnati senza mai tirarci indietro – commenta il sindaco Edi Piccinin -. L'adesione a questa giornata ne è l’esempio. Assieme alla giornata della Terra, il 22 aprile, che ogni anno celebriamo con la piantumazione di un albero che simboleggia i nati nell'anno precedente”.



“Ma non abbiamo aderito solo a questi eventi - sottolinea Piccinin -. Ricordo le azioni messe in campo in questi anni quali la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla scuola media “Celso Costantini” e l'isolamento termico di tetto e pareti delle scuole di Cecchini”.Attualmente il Comune sta lavorando all’installazione di: quattro colonnine di ricarica pubbliche per le auto elettriche sul territorio, la riqualificazione energetica del municipio (in programma per questo mandato), sistemi di illuminazione LED specifici per gli ambienti negli edifici scolastici (con fondi del ministero dello Sviluppo per i Comuni, previsti dalla legge di Bilancio 2020) e la riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica (progetto da 1.500.000 euro che verrà messo a gara entro la fine dell'anno).