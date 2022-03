Pasiano di Pordenone, contributi per i sistemi di sicurezza

C’è tempo fino a venerdì 18 marzo per partecipare al bando del Comune di Pasiano di Pordenone per ottenere un contributo a rimborso delle spese sostenute per l’acquisto, il potenziamento, l’installazione e l’attivazione di sistemi di sicurezza (ed eventuali spese professionali connesse) presso immobili adibiti ad abitazioni, condomini per le parti comuni, immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali, edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali, nell’ambito del programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza urbana per l’anno 2021.



Il sindaco Edi Piccinin ricorda che: “Con questo bando il Comune di Pasiano intende promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative finalizzate ad incrementare la sicurezza degli immobili con l’erogazione di un contributo utilizzabile da privati ed imprese per favorire l’adozione di mezzi di difesa passiva per il contenimento del fenomeno predatorio contro proprietà privata e come ausilio diretto ed indiretto alle Forze dell’ ordine impegnate sul territorio a scongiurare il verificarsi di reati. Per queste finalità sono stati devoluti a favore di Pasiano 15.682,35 euro per l’anno 2021”.



L’amministrazione comunale ha disposto di destinare i seguenti stanziamenti per gli interventi del bando: 8.182,35 euro a immobili, o porzione di essi, adibiti ad abitazione di persone fisiche; 3.000euro per parti comuni dei condomini; 1.500euro per immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale; 1.500euro per immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali e 1.500euro per edifici scolastici ed impianti sportivi non di proprietà degli enti locali. Eventuali avanzi di fondi in ciascuna delle categorie potranno essere utilizzati per i rimborsi nella categoria che ha esaurito il fondo a disposizione e che presenta il più alto numero di richieste rispetto alle altre. A parità di richieste tra categorie diverse, i fondi avanzati verranno divisi equamente tra le varie tipologie di intervento.La spesa massima ammissibile a contributo è pari a 2.500euro iva inclusa (nel caso la spesa sostenuta superasse l’importo viene considerata tale cifra). Non sono ammessi a contributo interventi per spese inferiori a 1.000 euro. Il contributo massimo erogabile non supera il 60% della spesa ammessa e non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto la stessa spesa. La spesa ammessa a contributo è quella sostenuta, ossia pagata, dal 1° gennaio al 21 dicembre 2021.Sono ammessi a contributo i sistemi antifurto, antirapina e/o antintrusione ed i sistemi di videosorveglianza. Rientrano tra gli interventi finanziabili: installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, impianti di video citofonia, impianti di videosorveglianza, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline, sistemi di allarme, rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; acquisto e posa di porte e persiane blindate o rinforzate, saracinesche e tapparelle metalliche con bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate e inferriate su porte e finestre, serrature antieffrazione e spioncini su porte. Tutti i beni devono essere di nuova produzione e, dove previsto dalle normative vigenti, devono possedere le caratteristiche tecniche conformi alle norme stesse ed avere le garanzie di legge. Non sono ammessi a contributo l’acquisto e posa di casseforti, cancelli d’accesso, recinzioni poste a delimitazione della proprietà ed eventuali contratti stipulati con gli istituti di vigilanza.La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio “Protocollo Generale” del Comune di Pasiano di Pordenone, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.pasianodipordenone@certgov.fvg.it oppure a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo “Comune di Pasiano di Pordenone, Via Molini 18-33087- Pasiano di Pordenone (PN)”.