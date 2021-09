Pasiano di Pordenone festeggia i 25 anni della Protezione Civile

Il Comune di Pasiano di Pordenone è pronto a festeggiare il 25° anniversario della fondazione della squadra comunale di Protezione Civile. L’evento si terrà domenica 26 settembre con il seguente programma: 9.15 ritrovo presso il parco Ai Molini, 9.30 Santa Messa, 10.30 saluti delle autorità e alle 11 mostra fotografica con rinfresco presso la sede della Protezione Civile, in via Molini 18.



La squadra comunale di Protezione Civile di Pasiano nasce nel 1996 con il sindaco Paolo Santin per necessità di gestire le emergenze del territorio e grazie alla disponibilità di alcuni volenterosi cittadini fondatori quali: Antonio Boatto, Federico Netto, Taddeo Lazzarotto, Silvano Pessa, Regina Alids De Bon, Simone Lazzarotto, Francesco Eliseo Lazzarotto, Elio Mario Lessio, Pitero Berton, Giuseppe Toffolon, Matteo Lazzarotto, Adriano Roman, Luciana Geremia, Segio Coran, Ennio Fortunato Fava e Adriano Renzo Bertin.



Il gruppo si espanse negli anni fino a contare 85 volontari iscritti e diventando il gruppo più numeroso della regione. Da allora, del primo gruppo fondatore c’è ancora un volontario attivo, si tratta di Adriano Bertin. Il gruppo ora conta 48 iscritti.



I coordinatori del gruppo, succedutisi negli anni, sono: Matteo Lazzarotto (1996-2000), Rudi Furlan (2001 – 2014), Roberto Momesso (2014-2017), Davide Momesso (2017-2019) e Caserino Bressan (2019 ad oggi). Per quanto riguarda gli assessori comunali, invece, ricordiamo: Claudio Fornasieri (1997-2004), Loris Antoniolli (2008-2009), Gabiele Marcuzzo (2009-2014), Paolo Bonotto (2014-2019) e Zandonà Federico (2019 ad oggi).I principali eventi in cui i volontari hanno operato in emergenza sono stati i numerosi eventi alluvionali nel Capoluogo (novembre 1996, ottobre 1997, ottobre 1998, novembre 2002, settembre 2005, novembre 2010, marzo 2011, febbraio 2014, marzo e luglio 2016) e in altre zone della regione (agosto 2003 in Val Canale e Canal del Ferro, 2007 a Latisana e settembre 2008 a Roveredo); trombe d’aria (a Grado nell’agosto del 2008 e a Pasiano a luglio del 2016); terremoti (in Umbria nel 1997, in Molise a novembre 2002, in Abruzzo ad aprile 2009 e in Emilia Romagna a maggio 2012) e le esondazioni (con l’emergenza della piena dei fiumi Meduna e Livenza nell’inverno 2019 e 2020). I volontari sono stati presenti anche nella gestione dei danni provocati da vento, liberando le strade, e nell’assistenza allo spargimento stradale del sale durante le gelate.Ma la squadra comunale di Protezione Civile di Pasiano non opera solamente nelle emergenze ma anche per la formazione dei più piccoli. Prima del Covid-19 ha organizzato il “Progetto Castoro”, attività in cui i volontari spiegavano e avvicinavano a questo mondo ai ragazzi delle scuole; nonché lo stage a Lignano che la Regione organizzava per le scuole superiori. Ad agosto 2021 il coordinatore Caserino Bressan e due volontari sono stati a Claut, al campo scout Pasiano, per una giornata di formazione su cos'è un bosco, quali sono e come di usano le attrezzature boschive, il problema degli incendi e come si interviene.Altre attività svolte negli anni sono i supporti alle manifestazioni come il Giro d’Italia, il Giro del Friuli, la Festa delle Frecce Tricolori e la Pordenone Pedala.In questo ultimo periodo i volontari sono stati in prima linea anche in pandemia per diramare gli avvisi alla popolazione, la distribuzione delle mascherine, le consegne a domicilio di borse della spesa e farmaci, le prenotazioni per recarsi all’ecopiazzola comunale, l’assistenza al centro tamponi del Comune, il trasporto vaccini ai medici di base, l’assistenza al centro vaccini di Pordenone e San Vito al Tagliamento, il trasloco del centro vaccini dalla Fiera di Pordenone alla Cittadella della Salute e, infine,l’assistenza all’elisoccorso notturno, presente da quest’anno anche a Pasiano."Mi sono iscritto due anni fa al gruppo e non avevo idea di che mondo immenso fosse – afferma l’assessore alla Protezione civile Federico Zandonà -. Un contesto a volte molto impegnativo ma entusiasmante, sono felice di farne parte. Inoltre ho avuto la possibilità di essere d’aiuto per i miei concittadini e di imparare cose nuove. Spesso si lavora dietro le quinte, senza che nessuno lo sappia, ma siamo sempre presenti e non smetteremo mai di rispondere “presente” di fronte alle esigenze del territorio – e conclude -. Ed è per questo che ancora una volta voglio dire grazie tutte sulle meravigliose persone che compongono il gruppo, ai tecnici e referenti comunali. E un grazie particolare al coordinatore Caserino Bressan, sempre presente e pronto ad intervenire".