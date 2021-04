Pasiano di Pordenone, nuovi criteri per l’installazione delle antenne di telefonia

Il Comune di Pasiano ha stabilito i criteri per l’installazione delle antenne sul territorio comunale - nell’interesse di garantire il perseguimento degli obiettivi principali di tutela della salute, ordinato sviluppo, salvaguardia dei beni di interesse storico culturale e del paesaggio - assicurando il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la massima copertura del servizio.



Con deliberazione della giunta comunale del 10 agosto 2020, relativa all’adozione del Piano della Performance 2020 – 2022, era stato inserito tra gli obiettivi dell’Area Sviluppo e Tutela del Territorio la “Revisione del Piano delle Antenne”.

Già nel 2008 il Comune aveva approvato il “Piano Comunale per la localizzazione degli impianti di Telefonia Mobile” redatto dall’Università di Udine, a cura del Prof. Michele Midrio. A novembre 2020 ha affidato al professionista nel settore ambientale e urbanistico Gabriele Velcich l’incarico per la redazione del regolamento comunale.



Dietro indicazione di Velcich e Midrio (esperti in materia ambientale e paesaggistica) sono state individuate tre soluzioni architettoniche di minor impatto visivo e miglior inserimento dell’ambente circostante, al fine di mitigare l’impatto estetico e ambientale; anche perseguendo azioni cautelative in termini di emissione degli impianti, nel rispetto delle normative vigenti. Le antenne potranno essere installate in apposite zone pubbliche che i professionisti hanno classificato come verdi, gialle e bianche sui mappali comunali. Le zone verdi sono le uniche si traducono in 11 siti conformi ad installazione, già approvati dall’amministrazione. Se l’installazione delle antenne in uno di questi luoghi non farà registrare performance ottimali e gli operatori potranno giustificarne l’assenza tecnicamente allora le antenne potranno essere installate in altre zone classificate come gialle (5-6 siti “di riserva”), ma solo previo esame dei tecnici e successiva autorizzazione del Comune. Se l’operatore riuscirà a dimostrare che per la diffusione del segnale non sono idonee nemmeno queste aree potrà richiedere, previa verifica del Comune, di usufruire delle aree bianche. Il nuovo regolamento comunale delle antenne coprirà anche le frazioni di Azzanello e Rivarotta che attualmente registrano un segnale di rete debole sulla telefonia.“Il Comune adotterà questo piano per creare delle regole sulle future installazioni delle antenne in territorio comunale – dichiara il vice sindaco Amdrea Piovesana -. Sono state osservate tutte le misure idonee a tutela della popolazione per garantire il contenimento dell’inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti e minimizzare i rischi derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Il sindaco Edi Piccinin dichiara - Tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio è la nostra preoccupazione primaria. Ringrazio l’assessore all’Innovazione digitale e connettività, Andrea Piovesana, per aver seguito tutto l’iter per arrivare alla definizione di questo regolamento”.