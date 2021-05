Pasiano di Pordenone, ridotte le tariffe dei servizi scolastici

La giunta comunale di Pasiano di Pordenone, con l’Ufficio Servizi socio culturali, sportivi, scolastici e di promozione del territorio, ha disposto la riduzione delle tariffe dei servizi di trasporto scolastico e mensa scolastica, servizi scolastici pre-scuola e doposcuola per gli alunni delle scuole primarie e il servizio extra-scolastico di doposcuola per gli alunni della scuola secondaria di primo grado (a partire dal 1°gennaio) per l’anno scolastico 2020/2021.



“La decisione di calcolare la rivalutazione degli importi è dovuta al fatto che le attività scolastiche in presenza sono state temporaneamente interrotte sia a causa dell’emergenza Covid-19 che per necessità di interventi strutturali e di manutenzione per la tutela della sicurezza di un edificio scolastico” ricorda il sindaco Edi Piccinin.



La scuola secondaria di primo grado “Celso Costantini” è rimasta chiusa dal 27 gennaio al 10 febbraio compresi, inoltre un’ordinanza regionale per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica ha disposto per le istituzioni scolastiche di primo grado, dall’8 marzo al 20 marzo con il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100 per cento delle attività su tutto il territorio regionale e, infine, un’ordinanza del Ministro della Salute ha prevista la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, dal 15 marzo fino al 6 aprile compreso.



“Abbiamo così ritenuto di provvedere alla quantificazione degli importi per la riduzione delle tariffe dei servizi scolastici per l’anno scolastico in corso per i periodi di mancata fruizione da parte degli alunni iscritti per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, il pre e il dopo scuola” specifica l’assessore Amadio.Per il trasporto scolastico è stata prevista una riduzione di 14,50 euro per gli alunni della scuola dell’infanzia, di 15,50 euro per gli alunni della scuola primaria e di 46,50 euro per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.Il servizio di pre-scuola prendere una riduzione pari a 6 euro per gli alunni della scuola primaria. Sul servizio di doposcuola riduzione di 30euro per gli alunni della scuola primaria e di 25 euro per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.Per quanto riguarda la mensa scolastica il servizio è stato sospeso durante il periodo di mancata fruizione (viene gestito da un software che garantisce i pasti prenotati, durante l’assenza degli alunni in classe è stato interrotto) e non si è reso necessario stabilire nessuna riduzione.