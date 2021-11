Pasiano di Pordenone sostiene il Club Aeromodellismo 'Black Duck'

Il Comune di Pasiano supporta l’associazione Club Aeromodellismo “Black Duck” di Cecchini nella sua attività amatoriale di diffondere nella comunità pasianese la cultura aeronautica e aeromodellistica, ancora poco nota, ma particolarmente interessante. Visto le sue peculiarità è stata riconosciuta come attività sportiva e all’associazione è stato riconosciuto un contributo per lo svolgimento dell’annuale attività dell’associazione quantificato in 1.500 euro.



“L’associazione organizza corsi di avvicinamento al meraviglioso mondo dell’aeromodellismo che comprende velivoli a scoppio, elettrici ed elicotteri – osserva il sindaco Edi Piccinin -. Per iniziare a praticarlo è necessario affidarsi a chi conosce bene questo hobby e sa trasmettere la sua passione. In questi anni di attività il club ha visto molti soci partecipare a gare e tornei sia nazionali che internazionali e giovani ragazzi vantare vittorie o ottimi piazzamenti”.



L’assessore allo Sport, Federico Zandonà, aggiunge: “Questa associazione non gode di strutture comunali poiché questa attività è considerata uno sport secondario, infatti non è presente dappertutto e noi siamo fortunati e onorati ad averlo a Pasiano. Abbiamo deciso di sostenere economicamente la sua attività anche perché da sempre ha partecipato e collaborato all’organizzazione di tutti gli eventi sportivi o culturali promossi dal Comune, contribuendo, in maniera egregia, alla riuscita degli stessi”.L'associazione “Black Duck” (anatra nera) conta una trentina di soci, dai pensionati ai ragazzi: dai 10 ai 72 anni (per aderire all'associazione non ci sono limiti di età). È nata nel 2003 ed ha operato in diversi campi. Fino a luglio 2017 era ospitata al Blu Silos di Visinale, dove venivano organizzati diversi eventi tra cui una gara europea di alianti, gare di elicotteri e raduni classici estivi. Poi i soci hanno ricercato un altro spazio, che è stato trovato e adattato, dove sono confluiti molti degli appassionati di volo provenienti dalla Comina. Il 7 aprile 2019 l’amministrazione comunale ha partecipato alla giornata di inaugurazione del nuovo campo volo a Cecchini. L’associazione si avvale di riproduzioni di modelli di aerei della prima e della seconda guerra mondiale e acrobatici; velivoli a scoppio, elettrici, alienti ed elicotteri. Modelli con apertura alare massima di tre metri, motore elettrico sino ai 200 cc e 20 chili di peso (dal costo di 200 euro per quelli elettrici di polistirolo a 6-7 mila euro per i più grandi).