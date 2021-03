Pasiano di Pordenone, via libera a due progetti di valorizzazione del territorio

Nell’ultima seduta di giunta il Comune di Pasiano ha deciso di sostenere due progetti formulati dall’ufficio Servizi socio culturali, sportivi, scolastici e di promozione del territorio: il primo, in partenariato, è “Andar per acque, storie di navigazione fluviale: Noncello, Meduna e Livenza” dell'associazione "Compagnia di Arti e Mestieri" di Pordenone e il secondo, in collaborazione, è “Il giardino dei saperi – Una Università del tempo libero” dell’associazione culturale Altoliventina di Prata di Pordenone.



L’associazione "Compagnia di Arti e Mestieri" realizzerà un prodotto multimediale (e successiva pubblicazione) dal titolo “Andar per acque, storie di navigazione fluviale: Noncello, Meduna e Livenza” che riassume una ventennale ricerca sui fiumi della regione, attraverso storie, leggende e racconti sui corsi d’acqua, in particolare storie di navigazione.

Un progetto che il Comune di Pasiano sostiene in quanto valorizza il patrimonio storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia: “Abbiamo già collaborato con questa associazione per l’organizzazione di spettacoli estivi nella antica chiesetta di Sant’Andrea - riposta l’assessore comunale Marta Amadio -. Il progetto in questione è interessante perché riguarda sia l’ambiente che il turismo e ricalca il nostro programma politico e amministrativo. Con questa scelta diamo risalto alle bellezze naturali di Pasiano tra cui l’elemento preponderante è la presenza dell’acqua. Speriamo possa diventare uno strumento di promozione del nostro territorio”.



Come location per la presentazione della pubblicazione, il Comune ha deciso di mettere a disposizione, gratuitamente, il Parco “Ai Molini” specificando che, qualora permanga lo stato di emergenza, l’associazione adotterà tutte le misure necessarie.L’iniziativa denominata “Il giardino dei saperi – Una Università del tempo libero”, promossa dall’associazione culturale Altoliventina di Prata di Pordenone, in qualità di soggetto capofila, coinvolgerà le associazioni di volontariato del Comune di Pasiano e di Prata. L’attività rivolta a ragazzi e giovani adolescenti, agli adulti e agli anziani attivi delle rispettive comunità, ha diversi obiettivi: assicurare la salute e il benessere a tutti e per tutte le età, fornire un'educazione di qualità equa ed inclusiva, sviluppare opportunità di apprendimento permanente ridurre le ineguaglianze e rendere le città inclusive, sicure e sostenibili.Considerando che le risorse finanziarie a disposizione dell’amministrazione saranno destinate a sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di Covid-19 e fornire risposte ai bisogni sociali ed assistenziali emergenti dell’epidemia, il Comune metterà a disposizione dell’associazione, a titolo gratuito, gli immobili comunali per la realizzazione di corsi e laboratori oltre che un mezzo di trasporto per agevolare gli spostamenti delle persone più anziane. Questa concessione ha un valore pari a 585 euro e costituisce un contributo indiretto a favore dell’associazione. Previsto anche un contributo diretto di 4mila euro che trova copertura nelle “Spese per università delle libere età” del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.