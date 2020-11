Pasiano e Atap, affidare il servizio di custodia e accompagnamento disabili

Nella seduta di Giunta di lunedì 2 novembre il sindaco di Pasiano Edi Piccinin e l’assessore ai Servizi socio-assistenziali Tiziana De Bortoli hanno comunicato di aver delegato ATAP Spa, società che effettua il servizio di trasporto pubblico locale nell’area del Pordenonese per TPL Scarl, a svolgere la funzione di stazione appaltante per l’individuazione di un soggetto idoneo all’affidamento del servizio di custodia e accompagnamento di minori disabili del comune, che fruiscono del trasporto presso il Centro Polifunzionale "La Nostra Famiglia" di San Vito al Tagliamento.



L’amministrazione assicura, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone con disabilità non in grado di servirsi dei mezzi pubblici - specialmente per i collegamenti con le strutture sanitarie e socio-assistenziali - con soluzioni adeguatamente attrezzate per l’accessibilità a persone disabili. “Il servizio di trasporto sociale risponde alle esigenze di mobilità delle fasce più fragili della popolazione e dà l’opportunità di raggiungere agevolmente i luoghi di cura e di assistenza, ma in molti casi ha la necessità di essere integrato con un servizio di custodia e accompagnamento complementare” affermano Piccinin e De Bortoli.



- che non rientra nel trasporto o nelle competenze dell’Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali - per il periodo che va. Per ragioni di salute, economicità, omogeneità e logistica l’assessore De Bortoli ha ritenuto che sia affidato ad un unico operatore. La complementarietà e l’interattività tra l’accompagnamento e la custodia rispetto al servizio di trasporto, nonché la pregressa esperienza derivata dagli affidamenti passati del servizio, rendono ATAP il soggetto più idoneo a selezionare l’operatore economico che dovrà effettuare l’attività con il quale poi dovrà necessariamente coordinarsi.Per quanto riguarda i costi del servizio, questi saranno ripartiti tra i diversi Comuni che ne usufruiranno; in base al numero di utenti residenti e ai chilometri percorsi.