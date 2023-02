Pasiano, famiglie e ragazzi promuovono il progetto Start

"Dai dati sulle presenze al Centro di Aggregazione Giovanile emerge come il positivo trend estivo si sia pressoché mantenuto tale, a conferma del tasso di affiliazione raggiunto da molti dei partecipanti alle iniziative del Progetto Start". Lo comunica Tiziana De Bortoli, assessore ai Servizi socio-assistenziali, politiche giovanili e della famiglia del Comune di Pasiano di Pordenone.

"Basandosi sui risultati ottenuti da un questionario online somministrato a genitori e ragazzi - aggiunge - a partire dal 3 ottobre le aperture sono passate da 2 a 3 a settimana, fissate nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 18, per offrire un maggiore servizio alle famiglie".

Le differenze maggiormente significative rispetto all'estate si riscontrano in merito alle fasce d’età dei ragazzi coinvolti: sono in aumento i ragazzi delle scuole superiori, sia per la continuità nella frequentazione che diversi di loro hanno dato nel passaggio dalle medie alle scuole superiori, sia all’aggregarsi di nuovi ragazzi che si sono facilmente integrati nel gruppo.

“Come riferiscono gli educatori, i ragazzi frequentanti dichiarano di apprezzare il fatto di avere un luogo protetto dove poter passare del tempo assieme, la libera aggregazione ha consentito loro di approfondire la conoscenza reciproca e di sentirsi parte di un gruppo di riferimento - afferma De Bortoli -. Gli educatori hanno modo di osservare le dinamiche nel gruppo e di discutere assieme ai ragazzi situazioni di vita portate dai giovani stessi che, in quel contesto, si sentono liberi di esprimere senza sentirsi giudicati o criticati. Il dialogo continuo che, come amministrazione comunale, manteniamo con gli educatori del progetto Start, e che gli stessi tengono con la scuola, le associazioni e le realtà del territorio, sta conseguendo risultati positivi sia in termini di partecipazione che di apprezzamento per le attività proposte".

Oltre alle aperture dedicate alla libera aggregazione, nella sede del CAG di Pozzo si svolgono eventi collegati alle diverse festività e ricorrenze (Halloween, Cena di Natale, Carnevale..) e attività strutturate proposte dagli educatori; inoltre vi è la partecipazione agli eventi organizzati sul territorio come la "Festa dello Sport", la collaborazione con il Servizio Monitor del Servizio Sociale dei Comuni Sile Meduna per la co-conduzione di un laboratorio su affettività e sessualità rivolto a una classe terza della scuola secondaria di primo grado di Pasiano e l’ottima collaborazione con la Pro Loco di Pozzo per la condivisione di eventi e proposte; nonché il dialogo con le parrocchie e l’interazione mensile con il gruppo degli anziani che frequentano gli incontri “In compagnia”.

Le attività su cui si sta lavorando e che potranno diventare proposte concrete, da ora ad aprile riguardano: la collaborazione con l’Istituto Comprensivo per ripresentare il Centro e le sue attività ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado; i festeggiamenti di carnevale prendendo parte all’evento organizzato dall’associazione "Pasiano.Noi"; esperienze laboratoriali rivolte ai giovanissimi (11-15 anni) in vista dell’apertura del Museo Interattivo della Radio e della Società; la possibilità di avviare un podcast per promuovere risorse ed eccellenze del territorio incentivando il protagonismo dei giovani; l'organizzazione di un evento per promuovere le esperienze significative di giovani pasianesi condotto dai partecipanti al CAG; il coinvolgimento della polizia locale per affrontare il tema della sicurezza stradale e, infine, un percorso di promozione dell’alimentazione sana.