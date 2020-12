Pasiano, il Comune sostiene l’iniziativa scuole aperte on-line

Dal 4 al 25 gennaio 2021 sarà possibile iscriversi alle scuole dell’Istituto Comprensivo “Cardinal Celso Costantini” di Pasiano di Pordenone. Con le recenti disposizioni ministeriali, a causa dell'emergenza sanitaria, gli incontri previsti per le giornate di scuole aperte si svolgeranno in videoconferenza attraverso la piattaforma Meet alla presenza della dirigente scolastica Valentina Bidinotto e dei referenti del plesso.



In occasione della presentazione dell’offerta formativa il Comune di Pasiano ha concesso il patrocinio e l’utilizzo del logo del Comune per la presentazione in modalità on-line della scuola dell’infanzia “Mario Lodi” nelle giornate del 16 dicembre 2020 e 12 gennaio 2021 alle 18. L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere alle famiglie la realtà della scuola materna statale, quale luogo di istruzione, condivisione e inclusione per i bambini dai tre ai sei anni. Nel rispetto della normativa per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 l'iscrizione si effettua con domanda da presentare in segreteria (in via Coletti 35) previo appuntamento telefonico chiamando il numero 0434.625028.



Gli appuntamenti, sempre in modalità on-line, dell’offerta formativa del resto del comprensivo sono così programmati: scuola secondaria "Celso Costantini" 18 dicembre alle 18, scuola primaria "Madre Teresa di Calcutta" 7 gennaio alle 18 e scuola primaria "Dante Alighieri" 8 gennaio alle 18. Per le scuole primarie e la scuola secondaria la domanda di iscrizione si effettua attraverso il sistema "Iscrizioni on line" sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline. È necessario registrarsi sul portale del Ministero dell'Istruzione a partire dal 19 dicembre 2020. Durante il periodo delle iscrizioni, il personale di segreteria sarà disponibile per supportare i genitori nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30; sabato mattina dalle 11.30 alle 13; martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16.“Anche la presentazione dell’offerta formativa e dei servizi scolastici quest’anno subisce le conseguenze legate all’emergenza sanitaria – afferma l’assessore ai Servizi scolastici Marta Amadio – ma questo non ci ha impedito di portarla avanti in altri modi, a discapito dei classici incontri in presenza di dicembre, con l’aiuto della tecnologia. L'amministrazione comunale ha sempre assicurato ogni sforzo per gestire i servizi nel miglior modo possibile a favore delle famiglie e, in questo senso, sono stati portati a termine tutti i lavori per adeguare le scuole alle normative anti-Covid. Recentemente è stata consegnata anche la nuova aula magna della scuola media, completamente rinnovata con 120 nuove sedute distanziate con e senza tavolino, modello universitario - informa l’assessore -. Un dato che rileviamo e che riteniamo molto importante è l’alta percentuale di ragazzi iscritti nelle nostre scuole da fuori comune. In occasione della presentazione dell'offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Cardinal Celso Costantini, venerdì 18 dicembre alle 18, i ragazzi e le ragazze del consiglio comunale che non hanno mai smesso di tenersi in contatto organizzando costanti meeting in videoconferenza, mostreranno e illustreranno il video che hanno realizzato personalmente per raccontare la scuola, i laboratori, le attività”.In riferimento alla sospensione delle attività didattiche in occasione delle festività natalizie, come deliberato dal consiglio d'istituto, le vacanze cominceranno mercoledì 23 dicembre (compreso) e termineranno mercoledì 6 gennaio 2021. Le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 7 gennaio 2021. Gli uffici di segreteria dell'istituto comprensivo saranno chiusi nelle giornate prefestive del 24 e 31 dicembre e 2 e 5 gennaio. Il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio saranno regolarmente aperti al pubblico dalle 11.30 alle 13 previo appuntamento telefonico.