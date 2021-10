Pasiano, il mercato settimanale si sposta

La Giunta comunale di Pasiano di Pordenone ha deliberato lo spostamento del mercato settimanale da piazza Alcide De Gasperi alla piazza Montereale Mantica a partire da venerdì 22 ottobre per consentire l’avvio di alcuni lavori di manutenzione straordinaria.

“Diversi sampietrini che compongono la pavimentazione sono saltati, non un bello spettacolo per cittadini e turisti ma soprattutto una situazione che compromette l’incolumità - comunica il sindaco Edi Piccinin – e, per queste ragioni, avevamo provveduto a fare dei rattoppi in cemento armato. Questa era una situazione temporanea, nell’attesa di poter intervenire e sistemare completamente l’area che per questo motivo non potrà ospitare le bancarelle del mercato. L’importo messo a bilancio per questo intervento di risanamento è di 50mila euro”.

Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori è necessario provvedere immediatamente e provvisoriamente, fino a cessata esigenza, allo spostamento del mercato settimanale presso l’area di riserva individuata dal Consiglio Comunale presso il parcheggio di piazza Montereale Mantica, con l’assegnazione provvisoria dei posteggi, garantendo gli accessi alle proprietà private e la necessaria operatività agli operatori.

Il commento dell’assessore al Commercio Loris Canton: “Già da questo venerdì il mercato si troverà nella nuova location, nel rispetto delle normative Covid, fino alla chiusura del cantiere. La sistemazione è stata concordata dagli uffici comunali con gli ambulanti che accolto di buon grado la notizia anche perché la zona è di facile accesso e raggiungimento per i cittadini”.