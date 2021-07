Pasiano, incentivi Tari per le partite Iva

La scorsa settimana l’amministrazione Piccinin ha deliberato il nuovo regolamento Tari, le nuove tariffe e messo a bilancio 130mila euro per sostenere tutte le partite iva (commercianti, artigiani ristoranti, eccetera). Per poter avere uno sconto sulla Tari 2021 del 75% queste attività non devono superare un fatturato di 2milioni di euro (2020) e una contrazione rispetto all’anno precedente (2019) del 20%. Per beneficiare dell’agevolazione bisognerà presentare al Comune un’apposita dichiarazione che sarà definita dall’Ufficio Tributi. Per le utenze domestiche con ISEE inferiore a 10mila euro rimane l’esenzione totale.



“Sono inoltre state deliberate le nuove tariffe per utenze domestiche e non. Come sappiamo le stesse sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione rifiuti realizzato da Ambiente Servizi Spa - afferma l’assessore all a Programmazione economico-finanziaria Loris Canton -. Purtroppo c’è stato un incremento dei costi del servizio del 2,78 percento che il Comune dovrà recuperare e, a ricaduta, si traduce in un leggero incremento delle tariffe fisse e variabili, in media della stessa percentuale. Purtroppo capita sempre più spesso di vedere rifiuti abbandonati e questo non contribuisce a ridurre i costi del servizio né tantomeno a ridurre l’inquinamento - e conclude -. Tutti, nel loro piccolo, dovrebbero segnalare questi rinvenimenti o educare chi ha dei comportamenti scorretti”.



Fissate anche le scadenze per il pagamento del tributo al 31 agosto 2021 e 31 gennaio 2022. Tutte le informazioni necessarie per la raccolta dei rifiuti (società che si occupa del servizio, richiedere la raccolta, effettuare la raccolta dei rifiuti per le attività produttive) si possono trovare sul sito del Comune alla pagina: https://www.comune.pasiano.pn.it/raccolta-rifiutiPer essere informati su tutte le iniziative del Comune è possibile iscriversi al servizio gratuito “WhatsAppPasiano”, grazie al quale i cittadini ricevono sul telefono cellulare le principali informazioni di pubblica utilità. Per iscriversi è necessario salvare nella rubrica del proprio smartphone il numero 366 754 9120 e inviare ad esso un messaggio via Whatsapp (non via sms) con scritto “iscrizione on”. A quel punto, dopo qualche tempo, si riceverà una conferma di avvenuta iscrizione. Dato il numero di richieste di iscrizione, è possibile che il messaggio di conferma venga inviato dopo qualche giorno.