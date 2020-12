Pasiano, iniziativa a favore di commercio e artigianato locale

Il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica fino al 31 gennaio 2021 non consente all’amministrazione comunale di organizzare gli annuali eventi di Natale. Per questo motivo il Comune ha deciso di aderire alla 17° edizione dell’iniziativa denominata “Giro Presepi in Friuli Venezia Giulia 2020-2021”, organizzata dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, prevedendo l’esposizione di una natività realizzata da un artigiano locale presso la sede municipale. Inoltre, gli assessorati al turismo e al commercio (di cui sono responsabili l’assessore Marta Amadio e Loris Canton), d'intesa con l'associazione Negozianti Pasianesi, il commercio locale del capoluogo e delle frazioni, hanno trasformato il tour annuale dei presepi sul territorio in un viaggio virtuale e organizzato un concorso attraverso la pagina Facebook “Presepi di Pasiano”.



Lo scopo dell’iniziativa è promuovere i presepi creati dai cittadini che vorranno partecipare, iscrivendosi alla pagina social, per il periodo che va dal 14 dicembre 2020 al 14 gennaio 2021, al termine del quale, i primi cinque presepi che avranno ricevuto il maggior numero di “like” otterranno un buono spesa da utilizzare nei negozi di Pasiano di Pordenone. Il primo premio sarà sostanzioso e poi gli altri a scalare. L’amministrazione comunale ha anche concesso all’associazione Negozianti Pasianesi l’utilizzo del logo da apporre nella locandina e ha riconosciuto un contributo di 300 euro a parziale sostegno delle spese per l’organizzazione dell’evento e la somma di 85,40 euro per la realizzazione del progetto grafico.



Sulla pagina Facebook “Presepi a Pasiano” è possibile pubblicare foto e video delle natività realizzate a Pasiano, Azzanello, Cecchini, Rivarotta, Sant’Andrea e Visinale e ‘percorrere’ un itinerario virtuale attraverso preziose creazioni, manufatti artigianali rappresentanti la natività e il presepe. “Un'iniziativa nuova per promuovere e valorizzare una tradizione decennale per Pasiano che più volte è stato definito ‘il paese dei cento presepi’ – afferma il sindaco Edi Piccinin -. Creazioni fantasiose ideate da famiglie appassionate riproducono aspetti della nostra civiltà, monumenti e scorci del comune. Vere e proprie opere d’arte che impreziosiscono il nostro territorio e che quest’anno, in via digitale, raggiungeranno un pubblico ancora più vasto”.“Milena Michieluz, presidente dell’associazione Negozianti Pasianese, si è resa disponibile a collaborare all’iniziativa coinvolgendo i negozianti del territorio comunale, duramente provati dal permanere della crisi economica causata dell’emergenza sanitaria – rileva il sindaco -. Il lavoro di squadra unisce le forze e moltiplica i successi. In questo particolare momento sociale ed economico è necessario essere una comunità coesa anche attraverso iniziative che richiamino lo spirito natalizio e la cristianità rappresentata dalla natività”.Quest’anno Pasiano partecipa al “Giro Presepi in Friuli Venezia Giulia 2020-2021” con una creazione artigianale molto preziosa: l'opera "Presepe tra i casoni" di Piccin Giorgio, esposta in Villa Saccomani.