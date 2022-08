Pasiano lancia il 'Catalogo delle opportunità'

L’Amministrazione comunale di Pasiano di Pordenone ha presentato ai gruppi e alle associazioni del territorio un’iniziativa pensata per la comunità. Si tratta del “Catalogo delle opportunità”, una raccolta di attività rivolta a tutti coloro che hanno desiderio di mettersi in gioco, al servizio degli altri, incontrare persone nuove, intessere relazioni e ampliare la propria rete di amicizie, per sentirsi utili e inseriti nel contesto comunitario.

“Lo scorso mese abbiamo raccolto le disponibilità di 40 associazioni interessate a collaborare nella definizione del ‘Catalogo’, a breve saranno avviati i contatti e gli incontri a cura degli operatori del Servizio Sociale Sile Meduna – AmbitoVivo – annuncia l’assessore ai Servizi socio-assistenziali, politiche giovanili e della famiglia Tiziana De Bortoli -. L’obiettivo è raccogliere possibili adesioni, bisogni, idee e la disponibilità ad accogliere le persone all’interno del proprio contesto, per creare così un elenco di attività da proporre e mettere a disposizione di tutta la cittadinanza”.

Durante l’incontro il sindaco di Pasiano, Edi Piccinin, ha ringraziato tutte le associazioni e ha sottolineato l’importanza e il valore del lavoro dei volontari nei diversi ambiti di interesse, riconoscendo la capacità delle associazioni di fare rete in diverse occasioni, di collaborare in modo proficuo affrontando le difficoltà operative e ha sollecitato i volontari presenti a rafforzare questa capacità di cooperare per il bene della comunità.

“Con la proiezione di un breve video creato appositamente, tutte le associazioni sono stare rappresentate con parole e immagini che fotografano la miriade di iniziative promosse negli ambiti sociale, culturale, sportivo, per la salute e per la sicurezza della persona e del territorio, l’ambiente, i festeggiamenti paesani, il consiglio comunale dei ragazzi, la solidarietà", continua De Bortoli. "Anche gli interventi degli operatori del Servizio Sociale hanno evidenziato come il ‘Catalogo delle Opportunità’ miri a promuovere cittadinanza attiva e collaborazione per la comunità di Pasiano, inoltre la proposta punta a valorizzare le capacità delle persone ed a realizzare contesti sempre più accoglienti. Gli interventi degli assessori, dei consiglieri di maggioranza e di alcuni rappresentanti delle associazioni hanno evidenziato l’opportunità e il piacere di esserci in prima persona per lavorare per la comunità e far prendere forma a questo progetto”.

Durante l’incontro con le associazioni è stato consegnato anche un attestato di gratitudine con il quale il sindaco e l’amministrazione comunale hanno manifestato la riconoscenza per l’operato dei volontari volto a promuovere la crescita della comunità e a coltivare le relazioni tra le persone. Il “Catalogo delle opportunità” sarà pronto per fine settembre.