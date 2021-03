Pasiano lancia la campagna #iousoilcestino

Partirà nelle prossime settimane la campagna di affissioni #iousoilcestino in tutto il Comune di Pasiano. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche legate alla sostenibilità ambientale e al benessere abitativo, proponendo buone pratiche che consentano di migliorare le performance della raccolta dei rifiuti urbani e restituire alle generazioni future un mondo più pulito.

La campagna affissioni, elaborata da Ambiente Servizi Spa, mette in primo piano i vantaggi di una corretta raccolta e recupero dei rifiuti urbani e illustra, con tanto di immagini, quanto tempo impiegherebbero a decomporsi.

“Riprendiamo un’iniziativa nata nel 2019 che resta attuale e si rivolge agli automobilisti come ai pedoni per sottolineare il senso e l’importanza di usare i cestini", afferma l’assessore all’Ambiente e difesa del suolo Marta Amadio. "La squadra comunale di eco-volontari continua a trovare rifiuti pericolosi dispersi sul terri-torio come siringhe, batterie per auto, amianto. Il gruppo, che ora è costretto a operare singolarmente, continua a ripulire il centro e le frazioni dai rifiuti abbandonati raccogliendone chili ogni settimana. All’inizio di marzo abbiamo creato una pagina su Facebook a loro dedicata per documentarne l’attività e da allora il numero dei partecipanti è cresciuto: ad oggi conta 30 persone che gratuitamente dedicano il loro tempo ed energia, responsabilizzando sul corretto conferimento”.

Anche nei plessi scolastici, dalle scuole dell’infanzia alla secondaria, continua l’attivitàà di sensibilizzazione verso gli studenti con ogni iniziativa didattica utile allo scopo come ad esempio l’educazione ambientale, pratiche di mini ecovolontari per la pulizia del giardino della scuola e la corretta raccolta differenziata in classe. “Con l’ambiente non si scherza: poniamo particolare attenzione alla cura e alla pulizia del nostro Comune che va trasmessa ai ragazzi fin da quando sono piccoli perché chi ama il proprio territorio lo conserva sano e pulito”, afferma il sindaco Piccinin.

Coerentemente con le misure in vigore dal 15 marzo e con il passaggio del Friuli Venezia Giulia in “zona rossa” l’ecopiazzola comunale di via Comugnuzze continua a essere aperta regolarmente per il conferimento dei rifiuti. Le giornate e gli orari di apertura non subiranno modifiche. Ai cittadini viene chiesto senso di responsabilità per accedervi al fine di evitare file e assembramenti.

Il servizio clienti di Ambiente e Servizi resta a disposizione per qualsiasi necessità (tel. 0434 842222 - email servizioclienti@ambienteservizi.net).