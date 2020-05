Pasiano, lavori ai cimiteri di Visinale e Rivarotta

L’Amministrazione comunale di Pasiano ha deliberato la realizzazione di interventi di edilizia cimiteriale che interesseranno il cimitero della frazione di Visinale, a fine 2019 erano stati invece deliberati gli interventi relativi a quello di Rivarotta. Il progetto del cimitero di Visinale, firmato dall’architetto Marco Floreani, ammonta a 105 mila euro mentre per Rivarotta ne erano stati stanziati 75.000. Un investimento che è stato approvato in Giunta con il progetto definitivo.

La struttura di Visinale è al completo, per questo si è resa urgente la realizzazione di 50 nuovi loculi. Inoltre verranno eseguiti interventi di decoro dell’area e una piccola zona verde. Analogo discorso per Rivarotta dove si sta proseguendo con la realizzazione di 38 loculi. Verranno adeguati anche i percorsi pedonali per disabili - secondo le disposizioni di legge - per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. I lavori dovrebbero essere ultimati entro l’estate.

“Questi interventi saranno eseguiti in tutto il capoluogo e nelle frazioni. Un professionista si sta occupando di predisporre il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche per monitorare, progettare e pianificare i prossimi interventi, finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità delle infrastrutture per tutti i cittadini sul territorio comunale. L’Amministrazione lo approverà entro giugno” dichiara il sindaco Edi Piccinin.

Nell’ultimo biennio il Comune di Pasiano ha già intrapreso una serie di interventi nei vari cimiteri di competenza. Nel 2018-2019 sono stati stanziati oltre 100mila euro del bilancio per la cura, gli interventi di manutenzione ordinaria e la piccola manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali.

Nel cimitero di Pasiano sono stati investiti 40mila euro in: coperture dei loculi, tinteggiatura delle pareti, riparazione delle infiltrazioni, sistemazione della vecchia mura di cinta, impermeabilizzazione dei vecchi loculi, risanamento delle pareti da muffe e umidità, tinteggiatura e sistemazione del cancello d’entrata e rimozione dei marmi pericolanti. Nel 2019 sono stati ripartiti circa 75mila tra i cimiteri di Azzanello, Visinale e Cecchini. Nel primo sono stati fatti interventi di consolidamento dei magazzini e dei loculi a causa dello sprofondamento delle fondazioni e manutenzione straordinaria di loculi e parti comuni. Il cimitero di Visinale ha richiesto interventi di impermeabilizzazione pluviale, messa in sicurezza dei cupoloni dei loculi, il rifacimento delle finiture e la tinteggiatura. A Cecchini, invece, sono state eseguite tinteggiature e costruite grondaie.

Un piano strutturato, confermato anche per i prossimi anni. Per il 2020 è in programma, appunto, la realizzazione dei nuovi loculi nel cimitero di Rivarotta e in quello di Visinale. Per il 2021-2022 verranno progettati nuovi loculi nel cimitero di Pasiano e in quello della frazione di Azzanello.

L’Amministrazione pasianese si è sempre dimostrata sensibile alla cura e alla manutenzione delle strutture cimiteriali. “Da anni lavoriamo per mantenere i cimiteri in ordine", afferma il sindaco Edi Piccinin. "I luoghi sacri non devono essere dimenticati; mantenere il decoro è doveroso, come forma di rispetto e gratitudine per le persone che non ci sono più”.