Pasiano, lavori di riqualificazione in via Giannelli

Nel 2019 il Comune di Pasiano è diventato proprietario della strada privata ad uso pubblico denominata via Domenico Giannelli che si trova nella frazione di Cecchini e per la quale, in previsione dell’acquisto, aveva approvato il progetto di fattibilità per la ristrutturazione e messa in sicurezza. L’intervento ha un costo di 200mila euro ed è finanziato con fondi propri di cui 119.261 per lavori (opere stradali e fognarie e oneri per la sicurezza) e 80.738 somme a disposizione dell’amministrazione. L’opera è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, elenco annuale 2022. L’incarico per redigere il progetto definitivo ed esecutivo, la direzione lavori e il collaudo è stato affidato al geometra Gianluigi De Bortoli, invece la parte del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al geometra Mauro Carniel; entrambi di Motta di Livenza (TV).



Relativamente al progetto definitivo ed esecutivo il sindaco Edi Piccinin osserva che: “La via urbana, acquisita dal Demanio, presenta segni di usura e ammaloramento: innanzitutto una pavimentazione danneggiata e sconnessa con rappezzi vari eseguiti in epoche diverse, da imputare presumibilmente alla mancata manutenzione, che ha contribuito a rendere del tutto disomogenea la superficie; successivamente la quasi totale assenza di caditoie per la raccolta e il deflusso dell’acqua piovana che ha danneggiato e creato cedimenti al piano viario e quindi problemi alla circolazione veicolare. Infine, lateralmente la carreggiata ha porzioni di aree non asfaltate, lasciate a verde o con ghiaino, che hanno favorito ristagni. Con l’intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza vogliamo migliorare le condizioni di circolazione veicolare e del deflusso delle acque meteoriche ma anche incrementare i livelli di sicurezza stradale e dei pedoni poiché via Domenico Giannelli è una via trafficata, utilizzata dai residenti ma anche dall’utenza pubblica perché vicina ad un polo scolastico”.



Le opere previste e progettate nell’intervento sono rivolte ad ottenere un risultato di ripristino della carreggiata in modo da renderla perfettamente funzionante e sicura al passaggio dei veicoli, priva di tutte quelle sconnessioni che risultano pericolose.Prevista la demolizione dell’attuale manto stradale, la ricostruzione del cassonetto stradale e la pavimentazione in binder e mando d’usura, la realizzazione delle opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche con il collegamento ai sottoservizi esistenti su Via di Mezzo e Via Codopè e il rifacimento della segnaletica orizzontale.I gestori dei sottoservizi, Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e AP Reti Gas S.p.A, interverranno per sostituire l’attuale linea di adduzione acqua e la realizzazione della condotta fognaria nera con relativi allacci e per eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria in concomitanza alle lavorazioni previste in progetto.