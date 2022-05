Pasiano, lavori nella piscina comunale

L’amministrazione comunale di Pasiano di Pordenone sta procedendo con l’iter per la realizzazione dei lavori di rifacimento interno e della copertura della piscina comunale di largo Giovanni Clemente. L’intervento - affidato alla ditta Veneta Coperture di Morgano - è previsto nel programma delle Opere Pubbliche annualità 2022 per un importo di 425mila euro, finanziato per 200mila euro con contributo regionale e per la restante parte (225mila euro) con fondi propri del Comune.

L’ufficio lavori pubblici ha affidato all’ingegner Gianluca Bubbola l’incarico per la progettazione completa, direzione lavori e contabilità, nonché coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che in fase esecutiva dell’intervento.

Il Comune ha già fatto il primo sopralluogo con i tecnici, propedeutico per l’inizio dei lavori e per la presentazione del cronoprogramma per le fasi di sviluppo del cantiere e del piano operativo.

In vista del periodo di inattività, per consentire lo svolgimento dei lavori, nel 2021 l’amministrazione ha riconosciuto ad Arca, gestore dell’impianto, un corrispettivo economico di circa 60mila euro come ristoro. A breve ci sarà un incontro per stabilire il periodo di chiusura effettivo.

Il progetto esecutivo prevede la demolizione della copertura esistente, costituita da doppio pannello in lamiera grecata (inox interno – alluminio esterno) con interposti strati isolanti e barriere vapore, con un analogo pacchetto che mantenga le caratteristiche estetiche e funzionali, risolvendo le problematiche emerse, specie in corrispondenza del canale di gronda centrale, garantendo anche un livello di comfort termoigrometrico ambientale (temperatura e umidità) per gli utenti e di isolamento termico, in linea con gli attuali parametri di legge, se non superiori.

Per quanto riguarda la vasca natatoria (attualmente di dimensioni 25 m x 12,5 m, con profondità variabile da 1,02 a 1,98 m), invece, ci sarà un ampliamento da 5 a 6 corsie (in conformità alle normative FIN nazionali e FINA internazionali) spostando le corsie attuali e sostituendo sia i blocchi di partenza che le corsie galleggianti, nonché rivestendo il fondo e le testate per ridisegnare le corsie; così da renderle utilizzabili per gare di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e salvamento a livello regionale.