Pasiano, manutenzione straordinaria delle idrovore

Il sindaco di Pasiano di Pordenone, Edi Piccinin, e l’assessore Federico Zandonà comunicano che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 29 marzo è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva, utile per la manutenzione straordinaria delle idrovore. La spesa è stata quantificata in 6.466 euro.

“Il Responsabile dell’Area Gestione del patrimonio e lavori pubblici ha valutato la necessità di sostenere maggiori spese legate alla manutenzione di una valvola di ritegno in una delle due idrovore della stazione di Visinale", aveva affermato il primo cittadino. "La regolare manutenzione e buon funzionamento delle idrovore è una condizione necessaria per assicurare il controllo del suolo e il regolare flusso delle acque e pertanto l’intervento rivestiva carattere di urgenza”.

“Il mal funzionamento della valvola era stato segnalato dai volontari della Protezione Civile. Fatto presente, l'ufficio manutenzioni si è subito mosso sentendo la ditta che ha in carico la manutenzione ordinaria degli impianti", ha riportato l’assessore alla Protezione Civile Zandonà. "La valvola è stata smontata, portata in officina e aperta. Così è stato possibile riscontrare che alcuni pezzi dovevano essere sostituiti. Ora l’impianto di Visinale è perfettamente funzionante. Ringrazio gli uffici comunali per la celerità, dalla verifica alla sostituzione”.

“Gli impianti idrovori situati nel nostro comune sono di fondamentale importanza per la difesa e la tutela del territorio in caso di piene per precipitazioni estreme, la cui prevedibilità non è poi così scontata" concludono Piccinin e Zandonà. "Lo dimostrano le emergenze affrontate negli ultimi due anni. Pertanto è necessario garantirne l’efficienza da cui dipende la sicurezza dei cittadini insediati nelle zone interessate e la pubblica incolumità”.