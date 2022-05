Pasiano mette in guardia i cittadini contro le truffe

Il Comune di Pasiano di Pordenone ha distribuito alle famiglie del territorio un depliant anti truffa nel quale sono elencati pochi e semplici consigli utili per difendersi dai malintenzionati, i numeri delle forze dell’ordine e altri numeri di telefono da tenere a portata di mano in caso di necessità. La campagna informativa è finanziata con fondi regionali acquisiti tramite un bando pubblico in materia di politiche di sicurezza ed è frutto della collaborazione tra Polizia Locale, Carabinieri di Prata, associazione Pasiano Solidale Odv, associazione Aifa e assessorato alle politiche sociali.

Nel fascicolo “Attenti alle truffe” sono indicati i casi di raggiro più frequenti (la truffa del parente, quella dello specchietto, la ruota bucata dall’auto, le visite a domicilio, promozioni e vendite, furti in casa e le truffe online) e le informazioni su come sia meglio comportarsi, cosa dire o fare.

Presente anche un decalogo che rappresenta un vademecum da poter utilizzare in qualsiasi momento. I dieci buoi consigli vanno dal non fare entrare sconosciuti in casa, al non mandare i bambini ad aprire alla porta, prima di aprire controllare dallo spioncino o dalla finestra, farsi accompagnare da persone di fiducia per ritirare o versare soldi, non usare bancomat se ci si sente osservati, tenere i soldi in tasche difficili da raggiungere, non lasciare la borsa incustodita al supermercato né soprabiti oppure oggetti di valore in auto e non farsi distrarre mentre si sta eseguendo un pagamento o si maneggia del denaro.

Il sindaco di Pasiano Edi Piccinin rileva che nel comune c’è stato un incremento del fenomeno delle truffe che supera il numero dei furti. Chi ne è rimasto vittima spesso resta in silenzio temendo il giudizio degli altri, ma la denuncia è l’unica strada possibile per limitare il diffondersi dei truffatori. Le truffe agli anziani, in special modo, sono sempre più frequenti perché sono proprio le persone più in là negli anni a trascorrere più tempo in casa. I malfattori che li traggono in inganno possono essere uomini o donne, di diverse età, dall’aspetto distinto, elegante e molto rassicurante (si possono presentare in abiti civili, tute da lavoro, uniformi di servizio o vesti religiose). Sono abili nel parlare e utilizzano termini difficili per confondere. Nell’eventualità si intuisca di essere di fronte ad un potenziale raggiro si deve richiedere l’immediato intervento delle forze dell’ordine (il 112 è attivo 24h su 24h 365giorni l’anno) a cui è prudente rivolgersi anche per segnalare comportamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.

Con la distribuzione capillare dell’opuscolo l’amministrazione comunale vuole informare il maggior numero di persone e sollecitare il comportamento del buon rapporto di vicinato: condividendo le informazioni, sollecitando ad una maggior attenzione verso gli sconosciuti, offrendo la disponibilità all’ascolto e il sostegno, rassicurando sul fatto che non è una colpa lasciarsi ammaliare da perfetti estranei e allo stesso tempo ricordare quali sono i comportamenti che ci possono tutelare. Le azioni di solidarietà, vicinanza, collaborazione tra persone, creano legami e contribuiscono alla formazione di una comunità solidale, un obiettivo che l’amministrazione si impegna a promuove e che coltiva con la consapevolezza che questo richiede tempo e costanza.

L’esortazione che il primo cittadino rivolge alla cittadinanza, dunque, è di essere di aiuto ai famigliari e alle persone più fragili, di assumere ogni precauzione e di segnalare sempre situazioni di possibili criticità.