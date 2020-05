Pasiano, nuovi impianti audio e video a Villa Saccomani

Nella sala consiliare di Villa Saccomani, a Pasiano di Pordenone, sono arrivati i nuovi impianti audio e video. La scelta di rinnovare gli impianti già esistenti è stata voluta dall’Amministrazione comunale per dotare la sala di nuove tecnologie. L’investimento è stato di 14mila euro, somma stanziata a bilancio nel 2019.



La scelta del Comune è stata quella di rinnovare le strumentazioni ammodernandole completamente. L’installazione del nuovo impianto audio è stata realizzata già alla fine dello scorso anno. Dopo la sospensione dei lavori, a causa dell’emergenza sanitaria, da una decina di giorni si sono conclusi anche quelli relativi all’installazione dell’impianto video, con l’acquisto di un videoproiettore.



“Un intervento di adeguamento necessario in quanto avevamo a disposizione degli impianti ormai datati e non perfettamente funzionanti – spiega il sindaco Edi Piccinin -. Un operazione urgente per adeguare un luogo anche in ottica di partecipazione della comunità. In futuro, quando le disposizioni di legge lo permetteranno, i cittadini potranno assistere in maniera confortevole alle discussione delle sedute pubbliche”.