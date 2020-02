Pasiano, nuovi orari per gli uffici comunali

Cambiano gli orari di accesso agli uffici comunali di Pasiano. Da lunedì 2 marzo, gli uffici comunali osserveranno un nuovo orario di apertura al pubblico, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.



La Giunta comunale ha proposto di variare gli orari al fine di concentrare l’affluenza del pubblico in un minor numero di ore, in modo da ottimizzarne il trattamento. Inoltre è emersa l’esigenza di omogeneizzare gli orari di tutti gli uffici, a eccezione di quelli della polizia locale, assistente sociale e della biblioteca comunale, per andare incontro alla necessità dei cittadini di avere più appuntamenti nella stessa giornata. Questa nuova modalità operativa consentirà agli uffici di dedicarsi maggiormente alle attività di backoffice attualmente in sofferenza soprattutto in alcuni settori.



"Abbiamo cambiato gli orari per concentrare quello del pubblico in precise fasce orarie - afferma il sindaco Edi Piccinin -, e far sì che ci siano meno dispersioni e si possa ottimizzare il lavoro dei dipendenti. Prima gli uffici amministrativi e gli uffici tecnici avevano orari diversi”.



Il nuovo orario di apertura al pubblico sarà il seguente: lunedì pomeriggio dalle 16 alle 18, martedì mattina dalle 10 alle 13, mercoledì mattina dalle 10 alle 13 (solo su appuntamento), giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 e venerdì mattina dalle 10 alle 13.

Le uniche eccezioni riguarderanno l’ufficio di polizia locale, aperto al pubblico il lunedì dalle 16 alle 18 e il venerdì dalle 10 alle 13; l’ufficio dell’assistente sociale, aperto il martedì dalle 10 alle 13 e la biblioteca civica. Quest’ultima seguirà i seguenti orari: tutte le mattine (tranne martedì) dalle 10 alle 12, i pomeriggi di lunedì e martedì dalle 15 alle 17; mercoledì, giovedì e sabato dalle 15 alle 18 e venerdì dalle 15 alle 19.