Pasiano potenzia il servizio di pulizia dei fossi stradali

L’amministrazione comunale di Pasiano ha deciso di integrare il servizio di pulizia, spurgo e ricalibratura di fossi stradali per l’anno 2021 con determina n° 430 del 27 aprile 2021 per una spesa di 22.203,89 euro. Lo scorso 26 luglio il Consiglio Comunale ha approvato una variazione al bilancio 2021, aumentando la disponibilità economica per questo tipo di spesa per 15.216 euro.



“In questo ultimo periodo insieme al consigliere delegato alle manutenzioni Rki Gobbo e all’assessore alla protezione civile Zandonà abbiamo avuto modo di accertare un incremento della frequenza degli allagamenti e della loro intensità, cui sono soggette alcune zone del territorio di Pasiano – riporta il sindaco Edi Piccinin -. Durante gli ultimi eventi atmosferici sono state evidenziate alcune criticità idrauliche in fossi stradali comunali che necessitano, quindi, di spurgo e ricalibratura per evitare la formazione di pericolosi allagamenti”.



La ditta incaricata si occuperà della manutenzione e del ripristino dei fossi stradali attraverso il taglio dell’erba, la pulizia delle scarpate e dei cigli, la profilatura, la ricalibratura, il ridimensionamento, lo spurgo e la pulizia. Questi interventi garantiranno il mantenimento dell’efficienza degli alvei dei corsi d’acqua, dei fossati e dei canali presenti nel territorio comunale così da favorire il regolare deflusso dell’acqua negli scarichi.“Abbiamo rilevato come la presenza di vegetazione ristringa la sezione del canale e diventando la concausa di fenomeni di esondazione ed allagamenti – continua Piccinin -. È necessario programmare una manutenzione costante al fine di assicurare la regimazione delle acque e il regolare deflusso in caso di abbondanti piogge; risolvere problematiche igienico-sanitarie e di sicurezza del territorio, ma specialmente prevenire situazioni di pericolo per la salute della collettività, la sicurezza dei residenti e la viabilità”.Il primo cittadino conclude: “Questi interventi, puntuali e mirati nei punti di maggior criticità, che l’amministrazione ha intrapreso già da quattro anni, risolvono una situazione che versava in precarie condizioni di manutenzione. In parallelo, portiamo avanti la richiesta alla Regione per realizzare un canale scolmatore verso il fiume Fiume, la sistemazione del Rio La Fossa e altri interventi fondamentali per l’assetto idrogeologico del nostro territorio”.