Pasiano premiato da Legambiente per le buone pratiche di raccolta dei rifiuti

Il Comune di Pasiano di Pordenone è stato premiato da Legambiente nell’ambito dell’iniziativa “Comuni Ricicloni – Rifiuti Free” 2020, i Comuni più virtuosi della regione per la raccolta dei rifiuti con meno di 75 chilogrammi per abitante di rifiuto secco residuo.



Con 7.760 abitanti Pasiano ha raccolto 56,6 chili per abitante per una percentuale di raccolta differenziata (somma in peso di tutte le frazioni, inclusi i rifiuti assimilati agli urbani, avviate ad impianti di recupero) pari all’85,6. Secondo i dati dell’azienda Ambiente Servizi Spa nel 2019 erano stati raccolti 2.903.943 chili totali di rifiuti, 366,60 chili rifiuti pro capite, 2.396.079 chili totali di rifiuti differenziati per un RD dell’84,08%.

Così Pasiano si è classificato 7° su 14 comuni in provincia di Pordenone (tra i 5.000 e i 15.000 abitanti) e 19° su 48 comuni in Friuli Venezia Giulia. Dal 1994 l’iniziativa di Legambiente, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Conai, CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea, Rilegno, Consorzio Italiano Compostatori, Assobioplastiche, e la rivista Rifiuti Oggi, premia le comunità locali, le amministrazioni pubbliche e i cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati. La cerimonia di premiazione si è svolta in diretta streaming. Tutti i dati e le classifiche sono disponibili in un dossier scaricabile dal sito www.ricicloni.it.



“Nell’ultimo decennio abbiamo assistito ad una progressiva riduzione dei chili di rifiuto secco residuo raccolto nel Capoluogo, migliorando sensibilmente la pratica – afferma l’assessore all’Ambiente e Difesa del suolo Marta Amadio -. Il dato del 2011 è 72 chili di rifiuti non riciclabili raccolti per abitante, nel 2020 siamo arrivati a 15 chili in meno. Un buon risultato che deve spronarci a fare ancora meglio: aspirare all'innovazione e all'efficienza nella raccolta, migliorare la differenziazione delle singole frazioni, il corretto smaltimento e riutilizzo. Ci impegneremo ancor di più per organizzare iniziative che abbiano un’impronta ambientale anche in virtù del prossimo cambio del conferimento del vetro - e conclude -. Un ringraziamento doveroso alla cittadinanza, ligia e responsabile, che ha dimostrato sensibilità ambientale e senza il cui contributo non avremmo raggiunto questo risultato”.Da metà marzo, anche a Pasiano, partirà la raccolta separata del vetro: colorato e non colorato. Contestualmente saranno cambiati tutti i contenitori stradali con nuovi contenitori realizzati con plastiche riciclate che consentiranno agli utenti il conferimento separato: gli imballaggi in vetro non colorato nel contenitore con coperchio bianco e gli imballaggi in vetro colorato nel contenitore con coperchio verde.