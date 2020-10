Pasiano, proseguono i lavori al Parco dei molini

Sono terminati a luglio gli interventi del primo lotto del Parco dei Molini a Pasiano di Pordenone, con la realizzazione dell’ingresso, la rampa per i disabili, l’installazione del totem, l’illuminazione esterna, la pavimentazione della tettoia e i supporti per le piante rampicanti.

Con il prossimo avvio del secondo e del terzo lotto, la cui conclusione è prevista per la primavera 2021, la riqualificazione dell’intera area potrà dirsi completata. L'importo stanziato dall'amministrazione è di 320 mila euro e i lavori sono stati affidati all'impresa Battistella Spa di Sant’Andrea, a Pasiano, che ha vinto la gara.

“Il Parco dei Molini che ospita il vecchio molino, casa Ciot e il Parco delle Munaressa è il nostro biglietto da visita per una città più verde e più bella", afferma il sindaco Edi Piccinin. "Il nostro obiettivo è curare gli spazi verdi pubblici, offrendo servizi innovativi per rendere più attrattivo il nostro Comune, garantire la fruibilità a tutti i cittadini nella più totale sicurezza”.

Con gli interventi relativi al secondo e il terzo lotto dell’area, di epoca medievale, sarà riconvertita la parte posteriore del parco, compresa tra l'attuale pista da ballo e il fiume Fiume. Sarà costruito un belvedere, sistemata la vegetazione con il taglio e la piantumazione di alberi e l'installazione di giochi per bambini.

“Esprimo grande soddisfazione per il proseguimento e l’esito positivo dei lavori - commenta il primo cittadino -, perché dopo due anni di critiche movimentate dalle minoranze che dicevano che disboscavamo il parco, che non sarebbe mai più stato bello come un tempo, sono tanti i complimenti espressi dai cittadini all’amministrazione. Con questa operazione siamo certi di consegnare alla comunità un parco urbano ancora più bello, armonico ed accogliente. Un luogo dove passeggiare, fare sport, divertirsi, far giocare i propri figli all’aria aperta - conclude Piccinin-. Il parco costituisce uno dei potenziali centri focali della vita cittadina, utilizzato dalle associazioni che organizzano numerose attività e che ci auguriamo possano riprendere il prossimo anno, Covid permettendo".