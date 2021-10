Pasiano, quasi ultimati i lavori alla scuola Celso Costantini

Previsti nelle prossime settimane i lavori di completamento per il rinforzo e messa in sicurezza dei solai e dei soffitti del secondo piano della scuola secondaria di primo grado Cardinal Celso Costantini. L’intervento si completerà con il ripristino di sei aule, i corpi dei servizi igienici, le aree comuni, i corridoi e gli spazi liberi.

Il primo intervento di ristrutturazione delle aule della scuola media Celso Costantini - in seguito al cedimento di alcuni pezzi di intonaco dal soffitto lo scorso gennaio - era stato eseguito all’inizio dell’anno grazie a un importo di 140mila euro, fondi messi a disposizione dall'amministrazione per permettere il rientro in presenza degli studenti in poche settimane. Il secondo intervento, invece, si svolgerà a breve e verrà finanziato con fondi statali del Ministero dell’Istruzione per 200mila euro (ottenuti grazie alla richiesta d'indifferibile urgenza da parte dell'area Lavori Pubblici del Comune) e per 36mila euro mediante applicazione del risultato di amministrazione 2020 disponibile, grazie alla tempestività e all'operatività degli uffici tecnici. Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e collaudo sono stati affidati allo Studio di Ingegneria Zanet&Scorzon di Portogruaro.

“I lavori dovrebbero durare un mese circa. Il cantiere verrà delimitato e circoscritto solo al piano secondo, già interdetto dall'evento dello sfondellamento di gennaio – comunicano il sindaco Edi Piccinin e l’assessore ai Servizi scolastici Marta Amadio, annunciando la partenza di un altro cantiere relativo all’edilizia scolastica -. Per motivi di incolumità e sicurezza, ma anche nel rispetto dei protocolli anti Covid-19 previsti dalla dirigente scolastica, la dottoressa Valentina Bidinotto, l'unico ingresso che l’impresa potrà utilizzare sarà la scala antincendio esterna, posta nel lato a fianco della palestra. Per quanto riguarda l’attività scolastica - continuano -, potrebbero crearsi delle interferenze acustiche con la didattica in presenza; ciononostante saranno mantenute le lezioni frontali senza ricorrere a sospensioni o ad altre soluzioni”.