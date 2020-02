Pasiano ricorda le vittime delle foibe e l’esodo istriano-dalmata

Sabato 8 febbraio nel Comune di Pasiano è in programma un’iniziativa per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo delle popolazioni di Istria e Dalmazia.

L’incontro si terrà alle 20.30 nella sala consigliare di Villa Saccomani (via Molini, 18) e sarà aperto al pubblico.



Durante la conferenza, in cui saranno mostrati documenti fotografici e video, interverranno Silvano Varin, presidente del comitato ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) di Pordenone, Francesco Tomba, esule istriani il cui padre fu infoibato dai titini e la madre incarcerata per diversi anni; Giosuè Campello dell’A.N.A.I. (Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia) sezione di Pasiano di Pordenone, studioso della storia dell'esodo e delle foibe.



“Giusto e doveroso celebrare questa ricorrenza promuovendo un’iniziativa insieme ai familiari delle vittime, in memoria di chi alla fine della seconda guerra mondiale è stato torturato, assassinato e gettato nelle foibe dalle milizie della Jugoslavia di Tito – ha affermato il sindaco Edi Piccinin -. Chi è stato a esodare dalle ex province italiane della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia merita di essere commemorato”.