Pasiano rinnova la convenzione con le scuole paritarie

Con la seduta di Giunta del 28 febbraio, l’amministrazione di Pasiano ha approvato il rinnovo delle convenzioni tra il Comune e le scuole paritarie dell'infanzia "Gesù Bambino” a Pasiano Capoluogo e "San Benedetto Abate-Parrocchia San Benedetto Abate” a Rivarotta fino al 31 dicembre 2024.

Riconfermato il contributo di 15mila euro per ogni sezione attivata per l’anno scolastico in corso. La “Gesù Bambino” ha confermato tre sezioni per l’infanzia e una sezione per la primavera mentre nella “San Benedetto Abate” le sezioni funzionanti saranno cinque. In entrambe le strutture le rette sono rimaste invariate.

Stando alle rilevazioni degli uffici comunali l’assessore ai Servizi scolastici Marta Amadio comunica i dati provvisori delle iscrizioni ai diversi istituti per l’anno scolastico 2022/2023. Per il comprensivo “Cardinal Celso Costantini” sono 184 alla primaria “Dante Alighieri”, 151 alla primaria “Maria Teresa di Calcutta”, 167 alla secondaria di primo grado e 67 alla scuola dell’infanzia statale “Mario Lodi”. Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia paritarie finora ci sono state 63 iscrizioni alla “San Benedetto Abate e 70 alla “Gesù Bambino”.

“Nonostante l’andamento demografico delle nascite sia in calo gli asili infantili continuano a mantenere la loro opera di servizio nel territorio e le iscrizioni rimangono stabili, talvolta in leggera crescita – afferma Amadio -. Il sostegno alle paritarie era nel programma elettorale amministrativo e rimane una forte volontà dell’amministrazione insieme ai servizi scolastici come ad esempio il trasporto che viene garantito a pari diritto a tutte le scuole dell’infanzia”.

Sulla questione anche il sindaco Edi Piccinin: “I contributi rappresentano un concreto sostegno economico alle istituzioni scolastiche non soltanto come ausilio scientifico all’attività didattica, ma anche come strumento per la promozione di altre attività tra gli studenti”.