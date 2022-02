Pasiano, riqualificazione del campo sportivo Pase

Negli scorsi giorni nella sala consigliare a Pasiano di Pordenone sono stati presentati i lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale intitolato a Sergio Pase. All’incontro pubblico erano presenti il sindaco Edi Piccinin, il vicesindaco Astrid Presotto, l’assessore allo Sport Federico Zandonà, la responsabile Ufficio Lavori Pubblici Cinzia Terrida e l’architetto progettista Raffaele Tajariol dello studio di progettazione e direzione lavori Archigeo4 srl di Sacile.

"Questa è una delle molte opere che l’amministrazione sta portando avanti allo scopo di migliorare in nostro territorio – ha ricordato il sindaco Edi Piccinin -; opera dall’elevata caratura architettonica che abbiamo deciso di riqualificare dal punto di vista urbano e che vale 406mila euro e sarà realizzata grazie a un contributo regionale per 330mila euro e la restante parte con fondi propri del Comune. Il campo sportivo sorge nel centro della città e lungo una delle principali vie, da qui la scelta di affidare la progettazione a uno studio di architetti per poter ottenere un risultato funzionale e integrato con l’urbanistica esistente”.

Durante l’incontro l’architetto Tajariol ha spiegato che il progetto è stato pensato per rendere ingresso e sala polivalente indipendenti dal resto dei locali ma allo stesso tempo partecipi dell’urbanistica attraverso la creazione di un’area verde, aiuole, alberature, schermatura della tribuna e recinzioni non sono più impattanti come in precedenza. L’intervento quindi, oltre a questi elementi di raccordo con l’ambiente, prevede la costruzione di un ampio salone (circa 90metri quadrati) con 60 posti (un nuovo spazio aggregativo adeguato e conforme alle normative all’ingresso della struttura sportiva concepito per ospitare attività, eventi e incontri delle squadre dopo le partite), cucina con relativo bagno, ripostiglio/ufficio, bagni e vano tecnico. L’esterno della struttura sarà contornato da un ampio portico e ampie vetrate verso il campo sportivo per dare la possibilità di vedere gli eventi anche dall’interno e, se necessario, rendere la sala parte integrante dell’esterno ampliandola con eventuali gazebo. Infine saranno ricavati anche nuovi parcheggi.

Il commento di Zandonà: "Sono soddisfatto di aver portato avanti questo progetto che ritengo molto valido e utile e ringrazio la Regione per averci creduto e i fondi ricevuti. Il campo sportivo è una struttura storica e di primaria importanza per lo sport pasianese, usata non solo dalla società Union Pasiano che ha una convenzione di utilizzo ma anche da altre realtà importanti del territorio come i Prata Falchi Visinale, le scuole e fino a due anni fa anche dalle Vecchie Glorie e Amatori. Ringrazio i professionisti per il lavoro svolto e il sindaco la cui scelta di affidare i lavori a un team di architetti si è dimostrata vincente e il risultato ottenuto è davvero efficace. Sono contento che il progetto sia stato apprezzato anche dalla società Union Pasiano con la quale avevamo instaurato un confronto costruttivo per recepire suggerimenti e osservazioni. Penso sia indispensabile raffrontarsi con la cittadinanza e le realtà del territorio attraverso il dialogo partecipativo che suggerisca informazioni utili al miglioramento dei progetti. Ricordo inoltre che la struttura sarà utilizzabile anche da altre realtà comunali diventando un punto di riferimento per tutte".

In attesa dei tempi tecnici l’opera passerà alla votazione della giunta e poi sarà messa in gara per la realizzazione.