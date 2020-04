Pasiano, un piano sicurezza per le donne vittime di violenza

Il Comune di Pasiano sostiene e promuove il protocollo di intesa tra Presidenza Consiglio dei Ministri/Dipartimento per le Pari Opportunità e la Famiglia, Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Federfarma, Assofar, per potenziare l’informazione per le donne vittime di violenza domestica e stalking durante l’emergenza Coronavirus. L’Amministrazione, che ha già manifestato la sua vicinanza a imprese e a famiglia in difficoltà economica, ora esprime solidarietà a donne e bambini, per i quali l’obbligo di restare a casa non rappresenta un luogo di sicurezza ma di paura.



“È importante in questo periodo non dimenticare chi è vittima di violenza e di soprusi in ambito domestico. L'obbligo a restare in casa può aumentare gli abusi, per questo vogliamo dare la massima diffusione agli strumenti messi in campo a livello nazionale - affermano il sindaco Edi Piccinin e l’assessore ai Servizi socio-assistenziali e pari opportunità Tiziana De Bortoli -. In questi giorni tramite la Protezione Civile e l’ufficio per i servizi sociali sono stati diffusi nei negozi attualmente aperti, negli ambulatori medici e nelle farmacie, alcuni poster con le linee guida per un piano sicurezza in emergenza Coronavirus”. “Le donne vittime di violenza non devono sentirsi prigioniere dentro le mura di casa - aggiunge De Bortoli -, vivere in una situazione di pericolo è un motivo di necessità per allontanarsi dalla propria abitazione e mettere in sicurezza se stesse e i propri figli”.



Gli esercizi commerciali di Pasiano saranno dotati di materiale informativo che consentirà di poter accedere alle prime indicazioni utili per prevenire e affrontare in modo efficace eventuali situazioni di violenza o stalking da parte maschile. Attivo anche il numero verde nazionale antiviolenza 1522, che funziona h24, per ricevere una consulenza psicologica e il sostegno necessario. Disponibile anche l’applicazione per dispositivi mobile “1522 Anti violenza e Staliking” che permette di chattare con le operatrici di YouPol, un app per chiedere aiuto e segnalare situazioni di difficoltà.