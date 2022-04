Tutto pronto per le festività di Pasqua al Palmanova Village che ha organizzato diverse iniziative per coinvolgere adulti, famiglie e bambini che trascorreranno qualche ora di relax nel centro dello shopping di Aiello.



A fare da protagonista la mostra “Women. Un mondo in cambiamento”, un viaggio lungo 60 scatti e 130 anni, attraverso gli archivi fotografici di National Geographic per raccontare la condizione della donna nel mondo. La mostra (Civico 99) è aperta tutti i giorni ad ingresso gratuito dalle 10 alle 20.



Appuntamento per sabato 16 aprile e per il lunedì di Pasquetta dalle 11 alle 18.30 nella piazzetta centrale del Village, dove è stata installata una postazione selfie a tema “Women”, con un fotografo che gratuitamente scatterà e stamperà sul momento una foto ricordo professionale.

Tutti i bambini riceveranno in regalo un palloncino a tema e chi sottoscriverà la Village Card, la carta fedeltà del Centro, riceverà un omaggio per una colazione o un aperitivo gratuito. Sarà inoltre regalato a tutta la clientela del Village un dolce cadeaux.

La domenica di Pasqua il Village sarà chiuso.