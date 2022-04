Pasqua all'Immaginario Scientifico di Trieste

La domenica di Pasqua, il 17 aprile, l’Immaginario Scientifico di Trieste sarà regolarmente aperto, dalle 10.00 alle 18.00. Come di consueto il museo resterà chiuso lunedì.



Nella nuova sede al Magazzino 26 del Porto Vecchio, i visitatori di tutte le età potranno scoprire la scienza partecipando e vivendo in prima persona i fenomeni naturali. L’Immaginario è infatti un museo della scienza totalmente interattivo, dove si esplora autonomamente provando, sperimentando e confrontandosi con gli apparati hands-on, ognuno dei quali espone un principio scientifico in modo chiaro e vicino alla realtà quotidiana.



Il museo è articolato in tre sezioni principali, da esplorare in una visita autonomia, scegliendo le postazioni che più incuriosiscono: Trieste e la Scienza, dove si scopre la ricerca che nasce e si sviluppa negli istituti di eccellenza della città; Fenomena, sezione dove trovano spazio gli “exhibit hands-on”, Innova, in cui si racconta la scienza applicata e la tecnologia a servizio dei nostri bisogni.



A queste si affianca la sezione speciale Imaginaire Scientifique: omaggio alle origini del museo, è un ambiente suggestivo e immersivo in cui si racconta la scienza attraverso le immagini.



È consigliata la prenotazione, da effettuare online su www.immaginarioscientifico.it (obbligatoria per gruppi superiori a 10 persone).