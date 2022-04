Pasquetta all'Immaginario Scientifico di Pordenone

Pasquetta al museo: l'Immaginario Scientifico di Pordenone sarà aperto al pubblico eccezionalmente lunedì 18 aprile (mentre resterà chiuso la domenica di Pasqua). Durante l’orario di apertura del museo, dalle 10.00 alle 18.00, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni ed esperimenti sul simbolo indiscusso della Pasqua: l'uovo.



Crudo o sodo, intero o rotto, l'uovo racchiude in sé tantissima scienza. Brevi e divertenti esperimenti permetteranno di riflettere sulle caratteristiche biologiche di questa cellula germinale, così presente sulle nostre tavole soprattutto in questo periodo, e sui suoi comportamenti dal punto di vista chimico e fisico.



Gli esperimenti si svolgeranno alle 11.30, alle 15.00 e alle 16.30.



All'interno del museo i visitatori di tutte le età potranno poi scoprire la scienza provando, sperimentando e confrontandosi con gli apparati hands-on, ognuno dei quali espone un principio scientifico in modo chiaro e vicino alla realtà quotidiana.



Per accedere al museo è consigliata la prenotazione, da effettuare online su www.immaginarioscientifico.it (obbligatoria per gruppi superiori a 10 persone).