Pasquetta sui Bastioni a Palmanova, tra novità e tradizione

Si rinnova l'appuntamento di Pasquetta sui Bastioni di Palmanova. Lunedì 18 aprile, dalle 10 di mattina in poi attività all’aria aperta tra Porta Udine e Porta Cividale, giochi per bambini, pic-nic sui prati del Parco Storico dei Bastioni, visite guidate alla Fortezza e, in Piazza Grande, mercato straordinario e degli hobbisti.



Novità di quest’anno il Labirinto del Leone, la possibilità di prenotare e acquistare in loco i cestini maxi e mini di primavera, la visita didattica sulle Api in Lunetta e il contest Instagram per premiare le migliori foto della giornata. Si conferma l’attesissima Aquilonata



Sarà proprio il lunedì di Pasquetta il giorno dell’inaugurazione del nuovo “Labirinto del leone”. Dalle 14 alle 17, con prenotazioni il giorno stesso all'Infopoint della Proloco sui Bastioni, sarà possibile vivere l’esperienza di una caccia al tesoro nel labirinto di canne di bambù di oltre 6.000 mq su Bastione Grimani. Anche bambini e famiglie, potranno scoprire gli otto indizi e trovare il rarissimo leone di Venezia scampato alla furia distruttrice di Napoleone. Otto cartelli e altrettante frasi misteriose, disseminate negli oltre 400 metri lineari del labirinto, permetteranno di ricomporre le frase che porterà alla scoperta del luogo esatto del ritrovamento del leone veneziano.



A disposizione, direttamente sui Bastioni, un, in versione maxi o mini (info e prenotazioni: www.propalma.it). Il cestino maxi, ad esempio, conterrà un panino farcito, 4 uova sode, una frittata di pasta, una frittata di verdure, 2 bottigliette d'acqua, un dolce (pastiera o colomba) e una sorpresa. Tutti i prodotti saranno sigillati. Cestini per celiaci su richiesta.Tra Porta Udine e Porta Cividale, all’interno di una lunetta napoleonica, il Consorzio Apicoltori della Provincia di Udine presenteràe i progetti didattici e scientifici avviati nel Parco Storico dei Bastioni. I bambini e ragazzi potranno anche dilettarsi nella costruzione e nelVivendo la Pasquetta sui Bastioni di Palmanova, si potrà partecipare al. Chi otterà più like, scattando una foto durante la giornata, taggando @palmanovafortress e pubblicandola su Instagram, si aggiudicherà un premio speciale.E in più, durante tutta la giornata,Varie le attività organizzate: gite in carrozza, il battesimo della sella per bambini e adulti con cavallo e pony, le gite in sella e calesse, l’Aquilonata costruisci e fai volare il tuo aquilone, laboratori artistici e di mosaico per bambini da 5 a 12 anni, area giochi & flashgame con minipartite di pallavolo, Danze con la fisarmonica del coro In Hoc Signo Tuta con Studiodanza di Palmanova, la musica itinerante dei Mucho Gusto (musica dal mondo), la scoperta per bambini del Mondo della Api in Lunetta, l’attività informativa e la didattica per bambini della CRI di Palmanova e gli interventi storici dei Rievocatori con la ronda delle milizie a cura del Gruppo Storico di Palmanova.Sono previstecon partenze alle 10.30, 11.30, 14.30 e 15.30. Sarà aperto il Museo dela Grande Guerra e della Fortezza Di Palmanova su Porta Cividale (orari 10-13 / 15-18 con ingresso gratuito) e le gallerie veneziane di contromina del rivellino.In Piazza Grande, dalle 9.30 alle 17.30 il. Nell’atrio del Municipio la Mostra fotografica “Primavera” I Fiori del FVG a cura del Circolo Fotografico Palmarino.Per ogni informazione è possibile contattare l’Info Point Palmanova PromoTurismo FVG: info.palmanova@promoturismo.fvg.it Tel. 0432 92 48 15 (aperto nella giornata di Pasquetta nei seguenti orari 9 -13 e 13.30-17.30).