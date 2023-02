Passaporti, anche a Udine aperture straordinarie

La Questura di Udine, come peraltro molte altre del Nord Italia, sta organizzando una serie d'iniziative per ridurre i tempi di attesa per il rilascio del passaporto. A causa dell'aumento delle richieste - nel 2022 si sono registrate ben oltre 10.000 istanze, più del doppio rispetto al 2021 - i tempi di rilascio del documento si sono dilatati e, attualmente, servono almeno cinque mesi per avere il nuovo documento.

Quindi, oltre a ridurre i tempi di 'lavorazione' dell’istanza, circa 30 giorni, ogni venerdì dalle 14.30 alle 18 è prevista l’apertura straordinaria dello sportello di viale Venezia dedicato, così da poter aumentare gli appuntamenti prenotabili, tramite l’agenda elettronica online. Al momento, purtroppo, è difficile anche la prenotazione, in quanto l’agenda, con posti disponibili fino 120 giorni (quattro mesi), risulta sistematicamente completa.

Inoltre, per fornire un servizio il più possibile adeguato alle esigenze dei cittadini, continua la trattazione dei casi urgenti, legati a oggettive motivazioni di carattere lavorativo, sanitario o familiare che evidenzino la necessità del rilascio del documento in tempi più rapidi rispetto a quelli ordinari di circa cinque mesi.

In questi casi si può contattare gli uffici al telefono o via mail: nel limite del possibile, la Questura provvederà a fissare un appuntamento con l’interessato per la consegna della richiesta e della relativa documentazione. In merito al modulo e alla documentazione da allegare, tutte le informazioni si trovano sempre sul sito della Polizia di Stato.

A breve anche nei Commissariati di Cividale del Friuli e Tolmezzo saranno predisposte mirate aperture straordinarie degli sportelli, così da poter incrementare i posti disponibili per le prenotazioni tramite l’agenda elettronica.