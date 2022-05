Passeggiata a Redipuglia e sul Monte Sei Busi

Per Piacevolmente Carso, domenica 15 maggio la cooperativa Curiosi di natura propone dalle 9.30 alle 13 una facile escursione naturalistica sui luoghi della Grande Guerra, a 'Redipuglia e il Monte Sei Busi'.



Saliti sul monte attraverso il Sacrario, si seguirà un itinerario in piano di 7 km, tra la vegetazione della landa carsica e i cespugli di scotano in fiore. Si passerà tra trincee e doline, come quella “dei Bersaglieri”, con i resti dei combattimenti della guerra 1915-18. Con letture a tema. Segue la possibilità di pasti dai ristoratori di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10 per cento.



Ritrovo alle 9.10 davanti al Museo Storico Militare di Redipuglia (raggiungibile anche dall’Aeroporto FVG con i mezzi del Trasporto Pubblico Locale TPL FVG). È richiesta la prenotazione a curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374. Costo: interi 10 euro; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it e sull’omonima pagina Facebook.



Uscita per la “Primavera della Mobilità Dolce”, promossa a livello nazionale dall’Alleanza per la Mobilità Dolce con le più importanti associazioni impegnate sul tema.

Piacevolmente Carso ha il patrocinio di PromoTurismoFVG, A.Mo.Do. (Alleanza Mobilità Dolce), AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative) ed è in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), Sapori del Carso, e i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.