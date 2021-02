Passons, due nuovi alberi per i bambini

Saranno piantumati nei prossimi giorni, nei giardini della scuola dell'infanzia e alla Primaria di Passons, due nuovi alberi, un bagolaro e un faggio.



Merito dell'iniziativa lanciata dal Comitato Parco Azzurro, 'Un albero per la scuola' nata in seguito alla caduta di alcuni alberi - simbolo per tante generazioni di bambini - a causa del maltempo. Con i soldi raccolti con le donazioni sono stati acquistati due grandi alberi che troveranno dimora nei giardini delle scuole, con l'auspicio che divengano a loro volta un simbolo amato da generazioni di bambini.

"Gli alberi sono il simbolo di speranza e gioia che tutti insieme doniamo ai nostri bambini e che scalda i cuori di chi ricorda la sua infanzia a giocare nei giardini delle scuole in mezzo ai vecchi alberi" spiega il Comitato Parco Azzurro sul profilo Facebook, ringraziando chiunque abbia contribuito alla donazione.