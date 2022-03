Patentino Frigorista, fissate le date del corso

La certificazione F-Gas per frigoristi Categoria I, previsto dal D.P.R. 146 del 16 Novembre 2018, è richiesta a tutte le persone impegnate nelle attività di installazione, manutenzione, riparazione assistenza o smantellamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluororati.

La certificazione F-Gas ha una durata di 10 anni, trascorso tale periodo, l’organismo che ha rilasciato il certificato F-Gas lo rinnova su richiesta del diretto interessato. Durante questo periodo l’operatore deve segnalare, annualmente, tramite autocertificazione di avere svolto almeno un intervento, di non aver subito reclami, di non aver subito provvedimenti disciplinari dal datore di lavoro, e di aver provveduto al pagamento delle quote annuali di certificazione. Il rinnovo avviene secondo le stesse modalità previste per la prima certificazione F-Gas.

Enaip Friuli Venezia Giulia, ente specializzato nel territorio del Friuli Venezia Giulia, nella formazione necessaria al conseguimento di diversi “patentini” come quelli per Revisore Auto e Addetti ad Impianti Termici e Vapore, oltre naturalmente a questo per Frigorista, ha attualmente in catalogo il corso per la preparazione alla certificazione con partenza il 28 aprile.

L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze teorico-pratiche necessarie a svolgere attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, dispositivi antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra, per il superamento dell’esame utile a conseguire la Certificazione Persona (Patentino Frigorista).

Il corso si rivolge a coloro che devono acquisire il patentino per la prima volta oppure rinnovarlo in previsione della scadenza a distanza di 10 anni dal suo ottenimento.

La certificazione del personale sarà rilasciata da IMQ, il corso sarà erogato in presenza nella sede Enaip Pasian di Prato.

Per informazioni è possibile contattare Cristina Rosso: c.rosso@enaip.fvg.it