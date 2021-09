Patentino per lo smartphone esteso a 50 scuole Fvg

Mercoledì 29 settembre, nell’Auditorium della Regione a Udine, insegnanti di tutti gli istituti comprensivi del Friuli Venezia Giulia parteciperanno alla presentazione della seconda fase del percorso del ‘Patentino per lo Smartphone’, che raggiungerà quest'anno ben 50 istituti comprensivi grazie alla conferma del sostegno al progetto dell’Associazione Mec - Media Educazione Comunità da parte della Fondazione Friuli e della Regione.

La seconda fase segue la recente sperimentazione conclusa con successo in dieci scuole-pilota con la prospettiva di raggiungere per quest’anno scolastico oltre 2.500 studenti, 2.500 famiglie e 1.000 docenti di 50 istituti comprensivi per un totale di 600 ore di formazione ed entro il triennio tutte le scuole secondarie di primo grado della regione.

PROGRAMMA SCUOLA DIGITALE FVG. La conferenza sarà, inoltre, occasione per la presentazione delle nuove azioni previste dal programma Scuola Digitale Fvg e aprirà ufficialmente il secondo triennio del progetto “Cittadinanza Digitale a Scuola” che vede proseguire la sinergia tra Fondazione Friuli, Associazione Mec e Assessorato all’Istruzione della Regione, in coerenza con le linee guida per l’insegnamento della Cittadinanza Digitale nell'ambito dell'Educazione Civica.

Interverranno Giuseppe Morandini, presidente Fondazione Friuli, Alessia Rosolen, assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione, Giovanni Grandi, professore associato di Filosofia Morale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste, Giacomo Trevisan, coordinatore progetti Associazione Media Educazione Comunità, Ketty Segatti, vicedirettore centrale della Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e della Regione.

L’evento sarà l’occasione per presentare la nuova fase della sperimentazione del patentino, le proposte di attività formative per insegnanti e studenti basate sulla piattaforma civix.fvg.it sui temi delle competenze digitali e della prevenzione del cyberbullismo, e la presentazione del nuovo piano triennale di attività sviluppato dalla Regione per la promozione delle competenze digitali attraverso il Programma Scuola Digitale Fvg.

In questo contesto la prosecuzione e ampliamento del progetto appare quanto mai importante e coerente, in particolare la scelta di puntare con convinzione sul coinvolgimento diretto e la responsabilizzazione degli adulti come uno dei principali elementi distintivi del Patentino per lo smartphone: sono rivolte ai genitori, infatti, delle formazioni specifiche con la consegna di materiale informativo sugli aspetti educativi e legali, a cui segue la sottoscrizione di un impegno, condizione necessaria per l’ottenimento dell’attestato finale da parte del figlio. In questo senso più che di “Patentino” sarebbe più corretto parlare di foglio rosa, dal momento che soltanto dai 14 anni in su la legge consente di poter accedere in autonomia a social e servizi di messaggistica, mentre prima di questa età è indispensabile la presenza di un genitore.

Sfida complessa, ma più che mai necessaria; ecco perché l’associazione Mec ha elaborato un’indagine rivolta a tutti i genitori di studenti della fascia 10-15 anni, con l’obiettivo di realizzare un quadro generale delle conoscenze tecnologiche dei genitori nel rapporto educativo con i figli, acquisire informazioni su come i genitori regolano e gestiscono le "abitudini digitali" dei propri figli e poter così tarare al meglio le formazioni e le azioni di supporto a loro dedicate.

Il percorso per ottenere il patentino, rivolto ai ragazzi delle prime è sviluppato valorizzando le attività didattiche sperimentate dai formatori dell’associazione Mec in molti anni di attività in collaborazione con scuole, istituzioni pubbliche, associazioni genitori e con la consulenza dei maggiori esperti in ambito nazionale, e prevede anche formazioni iniziale rivolta agli insegnanti che hanno un ruolo attivo all’interno del percorso didattico e possono svolgere una funzione di riferimento al termine del corso.

Il percorso didattico rivolto agli studenti è sviluppato attraverso l’uso di momenti di approfondimento alternati ad esercitazioni pratiche, attività di gruppo, analisi di contenuti multimediali e giochi di ruolo. Il test finale, che durante la sperimentazione è stato superato dal 98% dei ragazzi, serve a misurare l’acquisizione delle competenze di base, ma non è l’unico elemento di valutazione: durante tutto il percorso vengono infatti monitorati l’impegno e le competenze degli studenti tramite test e compiti per casa.