Pattumiera Natisone, un parco per salvare il fiume

Il 10 luglio scorso è entrata in vigore l’ordinanza che chiude l’accesso durante i fine settimana a Premariacco Beach, la spiaggetta nei pressi del Ponte Romano a poca distanza dal paese. L’amministrazione comunale ha ritenuto necessario dare un segnale forte dal momento che negli scorsi weekend gruppi di persone hanno acceso fuochi, lasciato immondizie e creato assembramento, oltre a fare il bagno nelle acque cristalline ma non balneabili del fiume Natisone. Come racconta l’assessore all’ambiente Vincenzo Durì: “l’anno scorso l’amministrazione aveva elaborato un regolamento affinché i vigili potessero multare oltre chi accendeva fuochi e lasciava l’immondizia, anche chi portava bibite alcoliche e bottiglie di vetro, ma quest’anno i gruppi sono tornati e non sono spaventati dalle multe, anzi la spazzatura è stata lasciata addirittura sotto i cartelli di divieto di abbandono rifiuti”.



Alcuni anni fa erano stati posti dei cassonetti per raccogliere l’immondizia, ma l’assessore li ha fatti rimuovere perché “fungevano da calamita per la spazzatura e alla fine venivano lasciati fuori molti rifiuti”. Secondo l’assessore, inoltre, se da una parte la sorveglianza dei vigili e dei carabinieri aiuta a ridurre l’abbandono dei rifiuti, dall’altra non si può pensare che ci sia una loro presenza continua. Una soluzione efficace secondo l’assessore sarebbe riuscire a creare una normativa comune fra tutte le amministrazioni rivierasche per poi chiedere interventi alla Regione.La presidente dell’associazione Parco del Natisone Claudia Chiabai afferma che i problemi riscontrati a Premariacco riguardano molte aree lungo l’asse del fiume.Secondo Chiabai si potrebbe porre fine ai comportamenti incivili dei fruitori del Natisone, garantendo quindi il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione delle aree del fiume anche da un punto di vista turistico ed economico, attraverso la realizzazione di un parco fluviale, progetto che in futuro potrebbe portare anche alla balneabilità delle acque. Chiabai chiede in particolar modo che le amministrazioni comunali si attivino per presentare in Regione la richiesta di istituzione del parco e che facciano partire i controlli per la dichiarazione di balneabilità delle acque, attualmente in molte zone inquinate da elementi di tipo chimico e batteriologico.Riguardo all’inquinamento del fiume si pronuncia anche Marino Visintini, componente del direttivo del Circolo Legambiente di Udine, che ritiene sia fondamentale sollevare il problema degli scarichi abusivi nel Natisone. Nonostante le diverse priorità, tutti e tre gli interlocutori sono d’accordo sul fatto che i comportamenti irrispettosi a Premariacco Beach che coinvolgono pochi gruppi vanno a danneggiare tutti coloro che usufruiscono correttamente dell’area e come sottolinea Visintini “basterebbe un po’ di buona volontà”.