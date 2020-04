Pc domestici difesi come in azienda

Si fa presto a dire ‘smart working’, ma la realtà è un po’ diversa. Nel giro di pochissimi giorni gli italiani si sono trovati di fronte a un sistema lavorativo in rapida trasformazione sotto la spinta di un’emergenza sanitaria di proporzioni mai viste. Tra le norme emanate per affrontare la situazione, si parla di “agevolare le forme di smart working” per garantire contemporaneamente lo svolgimento delle attività e la sicurezza dei lavoratori.



ESTENSIONE DELL’UFFICIO - Tra il dire e il fare, però, come spesso accade, c’è di mezzo il mare. “Il lavoro da casa in questi giorni è diventato giocoforza un’estensione del lavoro dell’ufficio, con la conseguenza che le aziende sono più esposte dal punto di vista della sicurezza – commenta Marino Miculan, docente di Informatica all’Università di Udine e direttore del locale nodo del laboratorio nazionale di cybersecurity -. Anzi, già in queste settimane si osserva l’evidente incremento degli attacchi informatici per entrare nei server aziendali. Per questo si fa presto a dire ‘smart working’, ma per capire davvero come svolgerlo al meglio bisogna fare delle distinzioni”.



I REQUISITI MINIMI

LE ARMI A DISPOSIZIONE

- Innanzitutto è necessario capire come sarà svolto questo tipo di lavoro, con quali strumenti e con quali requisiti di sicurezza informatica. “Le modalità con le quali si può applicare lo smart workin sono sostanzialmente due – precisa il direttore -. La prima prevede che gli strumenti informatici siano forniti dall’azienda. La macchina, una volta installata a casa del dipendente, sarà collegata alla sede di lavoro tramite Vpn, o rete virtuale privata, cioè una connessione diretta e sicura tra terminale e server dell’azienda. La sicurezza informatica, in questo primo caso, è in mano ai tecnici dell’azienda e le regole di fruizione del computer o di navigazione in Internet sono le medesime che sono valide quando il dipendente è fisicamente presente in ufficio”. La seconda modalità forse è più diffusa, data la particolare situazione che ha portato molti lavoratori allo smart working con pochissimo preavviso, senza il tempo, cioè, per le aziende di predisporre gli strumenti necessari.- “Il secondo tipo di ‘telelavoro’ si presenta quando il dipendente usa il computer, lo smartphone o il tablet personali per svolgere le proprie mansioni. In questo caso la sicurezza informatica è meno ‘forte’, perché la macchina non è sotto il diretto controllo dell’azienda. Però qui la responsabilità è a carico del dipendente, che deve mettere in atto tutte le strategie per garantire la massima difesa possibile. Tra le procedure più ovvie, ma che bisogna verificare di aver portato a termine ci sono l’aggiornamento del sistema operativo, evitare di installare sofware che non provengano da fonti ufficiali, disporre di un antivirus aggiornato e ultimo, ma non meno importante, aumentare le procedure di recovery, cioè il backup del sistema per mettere in salvo non solo i dati personali del dipendente, ma anche quelli delle aziende”.