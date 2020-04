Pc usati agli studenti, Zanin plaude all'iniziativa

"Complimenti e grazie a Luca De Rosa e Federico Ballandini, i due ragazzi isontini che hanno attivato un'iniziativa ad alto profilo sociale, raccogliendo computer e tablet usati da rendere nuovamente performanti per poi donarli alle scuole che, a loro volta, li potranno assegnare ad alunni bisognosi in funzione di progetti di educazione digitale o formazione a distanza".



È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, relativamente all'attività avviata dai due 22enni, rispettivamente di Ronchi dei Legionari e Gorizia, "che hanno colto al volo il repentino cambio di rotta della nostra comunità, ora alle prese con un processo di digitalizzazione necessariamente velocizzato in quanto fondamentale per non rimanere indietro nel corso dell'emergenza Covid-19".



"Giunta e Consiglio regionale - spiega Zanin - sono impegnati a ridurre il digital divide per garantire accesso informatico a tutti, cominciando proprio dai più giovani per arrivare allo smart working che, in questo periodo, contribuisce a rendere sostenibile il funzionamento della Regione e del Consiglio regionale, così come di altre amministrazioni pubbliche e di molte realtà private".